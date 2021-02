Co rok, to jeden megapřestup. 5 hvězd, které Leicester v minulých letech prodal anglickým gigantům

Leicester, na který Slavia už ve čtvrtek narazí v Evropské lize, nepatří mezi nejslavnější anglické kluby. Na druhou stranu, Lišky se v posledních letech dokážou měřit s elitou Premier League, kterou v roce 2016 senzačně vyhrály. Leicesterem v minulých sezonách prošla řada zajímavých hráčů a pět z nich klub dokázal prodat za pořádné peníze do elitních klubů z Anglie (každý rok jednoho). Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Francouzský defenzivní záložník, který na svém postu patří k nejlepším na světě, byl jedním z hlavních strůjců titulu Leicesteru. Hned poté ale mistrovskou družinu opustil a za necelých 36 milionů eur zamířil do Chelsea, kde světový šampion z roku 2018 působí dosud.

O rok později se z Leicesteru do Chelsea vydal Danny Drinkwater. Třicetiletý střední záložník, jenž má na kontě i tři starty v anglické reprezentaci, odešel na Stamford Bridge za necelých 38 milionů eur, na rozdíl od Kantého už ale v týmu Blues nepůsobí. Nejprve hostoval v Burnley, potom v Aston Ville a nyní je v Kasimpase.

V roce 2018 z Leicesteru odešel Riyad Mahrez, jenž byl jedním z hlavních strůjců historického titulu, ke kterému pomohl 17 góly a deseti nahrávkami. O dva roky později pak přestoupil do Manchesteru City, který za něj zaplatil přes 67 milionů eur. Nyní devětadvacetiletý alžírský křídelník patří ke klíčovým hráčům Citizens.

Harry Maguire

Sedmadvacetiletý anglický reprezentační stoper přišel do Leicesteru v roce 2017 z Hullu, tedy až rok po historickém titulu. U Lišek vydržel dva roky a poté zamířil do Manchesteru United, který za něj zaplatil 87 milionů eur. Na Old Trafford si drží silnou pozici.

Foto: Profimedia.cz