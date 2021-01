Co když to kouč Viktorky Guľa nezvládne? Tři trenéři, kteří by na jaře mohli převzít Plzeň

Když se trenér Adrián Guľa před rokem ujal Plzně, čekalo se od něj, že hru Viktorky dostane na úplně jinou úroveň. To se taky na začátku stalo, jenže letos se západočeský tým nedostal do pohárové Evropy a tápe také ve Fortuna lize. Guľa sice dostal důvěru i na jarní část sezony, jenže jeho pozice je stále velmi vrtkavá. Co by se tedy stalo, kdyby v průběhu jara dostal padáka? Kdo by ho mohl nahradit? O kom se v zákulisí spekulovalo? Podívejte se.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia