Co chybí Messimu, aby byl absolutně nejlepším hráčem v historii? Titul mistra světa. Získá ho letos?

Žádaný obránce. Toto je 5 extraligových týmů, do kterých by mohl zamířit Luk… Extraliga před začátkem sezony přivítala několik zajímavých navrátilců. Před pár dny se do ní vrátil taky Michal Kempný a brzy jej může napodobit i Lukáš Klok. | | 1 N/A