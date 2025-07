Co čeká Vitíka v Itálii? Tohle jsou nejhodnotnější útočníci Serie A

Pokračování 2 / 6

Ademola Lookman (Atalanta, 60 milionů eur)

Rodák z Londýna počátek své kariéry spojil s Anglií, kde postupně hájil barvy mateřského Charltonu, Evertonu, Fulhamu a Leicestru. Epizodně se mihl také v německém Lipsku, velké jméno si však udělal až po přestupu do Itálie.

Tam zamířil v roce 2022 za přibližně 10 milionů eur, což se později pro Atalantu ukázalo jako mimořádně výhodná koupě. Lookman, který na seniorské úrovni reprezentuje Nigérii, se totiž okamžitě zařadil mezi nejlepší střelce celé soutěže a během tří sezon klubu z Bergama pomohl k medailím z domácí ligy i poháru, a především k triumfu v Evropské lize. V uplynulé sezoně v lize skóroval patnáctkrát a v pořadí střelců se umístil na třetím místě.

Sedmadvacetiletý útočník má v Bergamu smlouvu ještě na dva roky, během června se objevily spekulace o zájmu Barcelony, který by se nyní po neúspěšném transferu Nica Williamse mohl opět obnovit. Pokud by tomu tak skutečně bylo, musel by si ale katalánský velkoklub připravit pořádný balík peněz.

Foto: Profimedia.cz