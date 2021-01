Co bude s Němcem? 3 kluby, ve kterých by mohl pokračovat nechtěný bek Komety

Šestatřicetiletý obránce se v minulých dnech dozvěděl nepříjemnou zprávu: v Kometě už s ním nepočítají. Kde tedy bude mistr světa z roku 2010 a trojnásobný extraligový šampion pokračovat? Podívejte se.

Sparta Praha Nejvážnějším zájemce na zisk Němcových služeb je Sparta. Vedení Komety by mu v odchodu do Prahy nebránilo, Sparta o něj navíc velmi stojí. Pokud se tento obchod dotáhne do zdárného konce, tak by Němec mohl za svůj nový tým nastoupit už v pátek – shodou okolností proti Kometě. Foto: PATRIK UHLÍŘ / MAFRA / Profimedia

ROBE Vsetín Němec se po konci v Kometě začal připravovat s prvoligovým Vsetínem. Právě za Valachy v sedmnácti letech debutoval v extralize a na Lapači by jej přivítali s otevřenou náručí. „Pro nás by byl Ondra pecka. Budeme čekat. Uvidíme, jak se to vyvine. Má tady dveře otevřené. Je to extraligový hráč a záleží to čistě na něm,“ uvedl pro idnes.cz jednatel klubu Daniel Tobola. Reálněji než odchod do Chance ligy ale vypadá jeho setrvání v extralize. Foto: Profimedia.cz