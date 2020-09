Co bude s Barákem? Podívejte se, ve kterých klubech italské Serie A by mohl pokračovat

Pětadvacetiletý Barák je v Itálii od roku 2017, kdy odešel ze Slavie. V současné době se ale budoucnost člena širšího reprezentačního kádru zase řeší. Ve kterých klubech Serie A by mohl pokračovat? Podívejte se.

Barák stále patří Udine, které za něj před třemi lety zaplatilo tři miliony eur. Dříve za Udine nastupoval pravidelně, dával i góly, jenže postupem času o svou pozici přišel a v posledním ročníku si připsal jen osm startů. Na jaře proto hostoval v Lecce, nyní je však jednou z možností, že se do Udine zase vrátí.

Parma Calcio

Jednou z destinací, kam by Barák mohl z Udine odejít, je Parma. Tu totiž nově vede kouč Fabio Liverani, který českého záložníka trénoval i v Lecce. Někdejší hráč Lazia, Fiorentiny či Palerma byl s Barákem velmi spokojený, a tak by ho rád přetáhl i do Parmy, která v uplynulém ročníku italské ligy skončila jedenáctá. Problémem ale mohou být finance, Udine za něj údajně požaduje osm až deset milionů eur.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia