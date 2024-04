Cizinci ze Sparty musí přidat. Podívejte se, od kterých zahraničních hráčů čekali na Letné víc

Angelo Preciado

Šestadvacetiletý ekvádorský reprezentant přišel do Sparty z belgického Genku za více než 70 milionů korun. V Evropě ukázal své kvality, zářil proti Galatasarayi, jenže česká liga mu zatím příliš nesedí. Svými výkony nepřesvědčil, navíc jej sráží šílené zkraty. Jeden předvedl v utkání se Slavií proti Janu Bořilovi, další v nedělním duelu s Mladou Boleslaví. V devíti zápasech dostal dvě červené karty, opět bude mimo. „Je to samozřejmě nepřijatelné. Zvlášť poté, co se vrátil po trestu. Udělal špatné rozhodnutí a ublížil týmu. Vyřešíme si to interně,“ vzkázal trenér Sparty Brian Priske.