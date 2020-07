Cizinci ve Spartě. Podívejte se na čtyři zahraniční křídelníky, kteří působí na Letné

Andreas Vindheim (Norsko)

Čtyřiadvacetiletý Andreas Vindheim přišel do Sparty před rokem, v úvodu angažmá ho ale přibrzdilo zranění. Nakonec naskočil do 21 zápasů, dal dva góly a přidal i dvě nahrávky. Převážně nastupoval na pravém kraji obrany, může však naskočit i na křídle. V příštím ročníku by měl znovu patřit do základní sestavy.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia