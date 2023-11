Cizinci ve Slovácku. 4 zahraniční fotbalisté, kteří hrají za tým z Uherského Hradiště

Říkalo se, že Slovácko má to nejlepší za sebou. Tým sice stárne, letos ale hraje opět hodně vysoko. V Uherském Hradišti stále válí Michal Kadlec s Milanem Petrželou, kouč Martin Svědík má však na soupisce i čtyři cizince. A pro českou ligu navíc z docela exotických zemí. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Rodák z německého Hannoveru, který reprezentuje Irák, přišel do Slovácka loni z rakouského Wackeru. Ve své premiérové ligové sezoně zasáhl třiadvacetiletý obránce či záložník do 26 zápasů, ve kterých dal tři branky. Letos se Merchas Doski trefil zatím jednou.

Pokračování 3 / 5

Seung-Bin Kim (Jižní Korea)

Dvaadvacetiletý jihokorejský záložník přišel do Slovácka v zimě z Dukly, ve které působil od roku 2019. Na jaře zasáhl do 12 zápasů, ve kterých dal dvě branky a připsal si jednu nahrávku. Letos se Seung-Bin Kim trefil hned v prvním utkání proti Českým Budějovicím, v posledních zápasech ale chodí do hry coby střídající hráč.

Foto: LUDĚK OVESNÝ / MAFRA / Profimedia