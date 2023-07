Cizinci opouští Eden. 3 zahraniční fotbalisté, kteří v létě odešli ze Slavie

O jeho konci v Edenu se vědělo. Dokonce už od zimy, kdy Peter Olayinka oznámil, že zamíří do Crvene zvezdy Bělehrad. Sedmadvacetiletý nigerijský křídelník Eden opouští se třemi tituly na krku. Ve Slavii si vybudoval skvělou pozici, dokonce byl i kapitánem. Do sešívané historie se zapsal jako jeden z nejlepších cizinců.

Ibrahim Traoré (Pobřeží slonoviny, Plzeň)

Zkušený záložník z Pobřeží slonoviny bude mít na podzim už 35 let, ve Slavii měl však stále dobré postavení. Nejen na hřišti, ale i v kabině, kde pomáhal dalším fotbalistům z Afriky. V minulém ročníku ale Ibrahim Traoré zasáhl jen do 12 ligových duelů. Zdálo se, že odejde do Jablonce, Traoré však nakonec překvapivě přestoupil do Plzně.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia