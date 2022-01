Cizinci mizí z Letné. Podívejte se, kteří zahraniční hráči odešli za vlády kouče Vrby ze Sparty

Švédského křídelníka přivedl do Sparty v zimě roku 2019 Tomáš Rosický. David Moberg Karlsson odehrál v pražském týmu dobré zápasy, nastřílel 19 branek, přidal 16 asistencí a patřil k důležitým postavám rudého týmu. Jenže letos ztrácel pod Pavlem Vrbou pozici, a tak sedmadvacetiletý Švéd odešel jinam – zhruba za jeden milion eur přestoupil do japonského celku Urawa Red Diamonds.

Andreas Vindheim

Stejně jako Karlssona, tak i Andrease Vindheima přivedl do Sparty Tomáš Rosický. Šestadvacetiletý norský bek měl vyřešit problémy na pravém kraji sparťanské obrany, jistotou zadních řad se ale nestal. Během podzimu zasáhl jen do šesti zápasů, do hry chodil převážně z lavičky náhradníků, a tak v zimě Spartu opustil. Vindheim zamířil na hostování do německého Schalke, kde se uvedl na jedničku.

