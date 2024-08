Číslo pro mladé. 5 posledních sparťanů, kteří hráli s dvacítkou na zádech před Qazimem Lacim

Část 1 / 6



Devítku na zádech většinou mívají obávaní kanonýři, desítku zase kreativní „mozky“ každého výběru. Ale kdo hraje s dvacítkou? Ve Spartě ji v posledních letech nosili talentovaní mladíci. Momentálně má dres s tímto číslem albánský záložník Qazim Laci. Jména pěti jeho předchůdců, kteří nosili také dvacítku, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 David Březina V sezoně 2015/16 si ve Spartě odbylo premiéru několik do té doby neznámých mladíků. Jedním z nich byl Michal Sáček, na soupisce týmu však figuroval taky David Březina. Aktuálně sedmadvacetiletý obránce si sice v lize nikdy za Spartu nezahrál, v ročníku 2015/16 ale naskočil v domácím poháru. V nejvyšší soutěži se objevil až v sezoně 2020/21, kdy odehrál 11 střetnutí v dresu Opavy. Od letošního ledna je hráčem třetiligového Ústí nad Labem. Foto: Czech News Center, a.s./Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Pokračování 3 / 6 Christian Frýdek Ofenzivní záložník Christian Frýdek odehrál v dresu Sparty jediný ligový zápas. Bylo to v sezoně 2016/17, kdy Pražané doma porazili 3:0 Karvinou. Mladší bratr Martina Frýdka v zápase odehrál jedenáct minut. V dalších letech odcházel z Letné pravidelně na hostování do nižší soutěže - hrál ve Vlašimi, Táborsku a v Hradci Králové. Do nejvyšší soutěže nahlédl znovu až poté, co se přestěhoval na sever Čech. V Liberci nyní kroutí už čtvrtou sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Václav Drchal S dvacítkou na zádech nastupoval na začátku kariéry ve Spartě Václav Drchal, jenž v nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2017/18. Na Letné si od něho hodně slibovali, talentovaný útočník ale vinou zdravotních problémů dlouho nedokázal proniknout do sestavy týmu. V ročníku 2020/21 byl na hostování v Mladé Boleslavi, kde se mu poměrně hodně dařilo, ale po návratu do Prahy už zase sbíral starty jen sporadicky. S Letnou se definitivně rozloučil loni v létě, kdy zamířil do Jablonce. Od začátku prázdnin je (staro)novou posilou Bohemians, kde v sezoně2022/23 hostoval ze Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Adam Hložek Ve Spartě nosil na dresu dvacítku také Adam Hložek. Letenský klenot byl ještě poměrně nedávno nejdražším hráčem ligy, než v létě 2022 odešel za 13 milionů eur do Leverkusenu. Za letenský celek odehrál 105 ligových zápasů, ve kterých dal 34 branek a přidal k nim 29 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Vojtěch Patrák Na začátku roku 2022 vyexpedovala Sparta útočníka Vojtěcha Patráka na hostování do Pardubic, takže se z letenského z B týmu přesunul do nejvyšší soutěže. V novém působišti si nevedl špatně – odehrál 12 utkání a vybojoval si místo v základní sestavě. Od sezony 2022/23 měl opět bojovat o místo v kádru Sparty, jenže kvůli zranění nohy se v úvodu ročníku na hřiště v rudém dresu nedostal. Na začátku září se pak Letenští dohodli na jeho hostování v Jablonci. Na severu Čech se ale do základní sestavy také neprobojoval. Loni v létě se s Letnou definitivně rozloučil a zamířil opět do Pardubic, kde má místo v základní jedenáctce. Na východě Čech má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz