Číslo pro mladé. 4 poslední sparťanské talenty, které hrály s dvacítkou na zádech před Vojtěchem Patrákem

V sezoně 2015/16 si ve Spartě odbylo premiéru několik do té doby neznámých mladíků. Jedním z nich byl Michal Sáček, na soupisce týmu však figuroval taky David Březina. Dnes pětadvacetiletý obránce si sice v lize nikdy za Spartu nezahrál, v ročníku 2015/16 ale naskočil v domácím poháru. V nejvyšší soutěži se objevil až v sezoně 2020/21, kdy odehrál 11 střetnutí v dresu Opavy. Od loňského léta nastupuje za Žižkov, kde má podepsanou smlouvu do roku 2023.

Christian Frýdek

Třiadvacetiletý ofenzivní záložník Christian Frýdek odehrál v dresu Sparty jediný ligový zápas. Bylo to v sezoně 2016/17, kdy Pražané doma porazili 3:0 Karvinou. Mladší bratr Martina Frýdka v zápase odehrál jedenáct minut. V dalších letech odcházel z Letné pravidelně na hostování do nižší soutěže - hrál ve Vlašimi, Táborsku a v Hradci Králové. Do nejvyšší soutěže nahlédl znovu až loni, poté, co se přestěhoval na sever Čech. V Liberci prožil povedenou sezonu a v barvách Slovanu se mu daří i na začátku současného ročníku.

Foto: Profimedia.cz