Nezapomenutelní velikáni. Legendární „Císař“ Franz a 10 dalších nejlepších fotbalových obránců všech dob

11. Cafu (Brazílie)

Kromě kratičké anabáze ve španělské Zaragoze hrál brazilský obránce Cafu až do 27 let ve své domovině a do Evropy se v roce 1997 vypravil už jako mistr světa (1994) a jihoamerický šampion (1997). Jeho zaměstnavatelem se stal AS Řím, kde strávil šest let a podílel se na vítězství italského titulu v roce 2001.

Během angažmá na Apeninském poloostrově si Cafu vysloužil přezdívku Il Pendolino (Rychlík) a v roce 2003 si to namířil po vypršení smlouvy v hlavním městě do konkurenčního AC Milán. V barvách Rossoneri vyhrál svůj druhý italský titul (2004) a o tři roky později zvedl nad hlavu i trofej pro vítěze Ligy mistrů.

V roce 2008 ukončil úspěšnou kariéru jako dvojnásobný mistr světa. Ve finále světového šampionátu si zahrál třikrát. V národním týmu odehrál mezi lety 1990 až 2006 142 zápasů a vstřelil pět branek.

Foto: Profimedia.cz