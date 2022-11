Číňan, Belgičan a další „exoti“, které v minulosti draftovaly kluby z NHL

Od chvíle, kdy si kluby NHL vybírají mladé talenty v draftech, si rozebraly hráče z 36 zemí z celého světa. Nejvíc – 6 456 hokejistů pocházelo z Kanady, na druhém místě co do počtu zástupců jsou Spojené státy (2 609). Třetí místo patří Švédsku (806) a čtvrté Rusku (a Sovětskému Svazu) se 724 hráči. Česká republika (respektive Československo) se může pochlubit šestým nejvyšším počtem draftovaných borců (468). Na světě je však několik zemí, které nedodaly do draftu více než dva hokejisty. Všechny tyto exotické končiny i jejich hokejové velvyslance v NHL najdete v následujících kapitolách.

Ivan Boldirev Post: útočník

Země: Srbsko

Rok draftu: 1969

Pořadí v draftu: 11. v celkovém pořadí (1. kolo)

Klub: Boston Bruins

Bilance v NHL: 1052 zápasů, 866 bodů (361+505) Nejdříve vybraným hráčem ze zemí, které měly v historii NHL jen jediného draftovaného hokejistu, byl Srb Ivan Boldirev. Rodák ze Zranjaninu se dostal ve dvou letech do Kanady, kam emigrovala z Jugoslávie jeho rodina, a navzdory svému nehokejovému původu se z něho v kolébce tohoto sportu stal výborný hráč. 10 nejlepších mladých hokejistů, o něž se strhl v draftu NHL v roce 2015 největší boj Boldirev zářil ve druhé polovině šedesátých let minulého století v juniorských soutěžích, kde ohromoval skvělou produktivitou. Není divu, že v roce 1969 šel v draftu na řadu velmi brzy. Už jako jedenáctého si ho vybral Boston, za který v sezoně 1970/71 odehrál první dva zápasy v NHL. Nejpovedenější léta však strávil v Chicagu, kam přestoupil v roce 1974. S Blackhawks strávil téměř pět kompletních sezon, během nichž si zahrál i v All-Star Game a pravidelně patřil k nejproduktivnějších hráčům týmu. V roce 1979 byl vytrejdován do Atlanty, odkud v následující sezoně zamířil do Vancouveru. Poslední roky profesionální kariéry pobýval v Detroitu. S hokejem sekl v roce 1985 jako uznávaná persona soutěže. Na kontě má přes tisíc odehraných zápasů a 866 bodů za 361 gólů a 505 nahrávek.

Tony Hand Post: útočník

Země: Skotsko

Rok draftu: 1986

Pořadí v draftu: 252. v celkovém pořadí (12. kolo)

Klub: Edmonton Oilers Útočník Tony Hand se stal v roce 1986 vůbec prvním hokejistou z britských ostrovů draftovaným do NHL. V dobách své největší slávy, kdy vládl elitní soutěži, po něm sáhl ve dvanáctém kole Edmonton. Hand si sice v NHL nikdy nezahrál, přesto prožil pozoruhodnou a nesmírně dlouhou kariéru. Během ní posbíral do statistik ve všech soutěžích, v nichž působil, přes čtyři tisíce kanadských bodů, což je světový rekord. Ještě mnoho let po překročení čtyřicítky dokázal v anglické lize v dresu Manchesteru Phoenix zaznamenávat sezonu za sezonou průměr více než jednoho bodu na zápas. Do důchodu odešel až nedlouho před 48. narozeninami. Ve svém posledním ročníku odehrál 44 ligových utkání a posbíral 57 bodů (11+46).

Miguel Baldris Post: obránce

Země: Španělsko

Rok draftu: 1986

Pořadí v draftu: 110. v celkovém pořadí (6. kolo)

Klub: Buffalo Sabres Miguel Baldris se sice narodil v Kanadě, ale má španělský původ i občanství. Zemi svých předků reprezentoval na několika světových šampionátech v divizích C a D. Ve španělském dresu odehrál přes 70 utkání. Ofenzivně laděný obránce prošel dvěma uznávanými zámořskými juniorskými soutěžemi. Hrával v QMAAA za Richelieu Riverains a posléze v QMJHL v celcích Shawinigan Cataractes a Saint-Jean Castors. Produktivního beka si všimli skauti a v roce 1986 si ho jako 110. v celkovém pořadí vybralo Buffalo Sabres. Nikdy si ale nezahrál nejen v NHL ani v žádné nižší seniorské zámořské soutěži. Celou kariéru strávil v Evropě, kde hrál například za Barcelonu, ve francouzském Angers či ve španělském týmu C.H. Jaca. S hokejem sekl až v roce 2011, kdy mu bylo 43 let. Foto: clubhielojaca.com

Darius Kasparaitis Post: obránce

Země: Litva

Rok draftu: 1992

Pořadí v draftu: 5. v celkovém pořadí (1. kolo)

Klub: New York Islanders

Bilance v NHL: 863 zápasů, 163 bodů (27+136) Litevský obránce Darius Kasparaitis, který však řadu let reprezentoval Rusko, s nímž vyhrál i olympijské zlato, si vydobyl v NHL hodně slušné renomé. Kromě fanoušků týmů, v nichž působil, jej však ti ostatní nikde neměli rádi. Navzdory nevysoké postavě (179 cm) se nikdy nezalekl žádného protivníka. Snad proto, že vážil skoro metrák, dovolil si na ledě bourat o hlavu vyšší chlapy a nikdy mu nebyly cizí nečisté zákroky. VIDEO: Šmejdi a prevíti. 10 nejvíce nenáviděných hokejistů v historii NHL Jedním z těch nejznámějších je faul na Erica Lindrose, po němž skončil kanadský útočník s těžkým otřesem mozku v nemocnici a dva měsíce nesměl hrát. Byl to jeden z mála hráčů, s nimiž nikdo nechtěl být v rohu kluziště, protože tam uplatňoval velmi široký rejstřík „neviditelných“ úderů a prasáren. V NHL vydržel 14 sezon, během nichž odehrál 863 utkání, ve kterých posbíral do statistik 163 bodů (27+136), ale také úctyhodných 1379 trestných minut. V play-off nastoupil do 83 zápasů, dal dva góly, přidal deset asistencí a odseděl 107 minut na trestné lavici. Foto: Profimedia.cz

Toivo Suursoo Post: útočník

Země: Estonsko

Rok draftu: 1994

Pořadí v draftu: 283. v celkovém pořadí (11. kolo)

Klub: Detroit Red Wings Mnozí fanoušci žijí v domnění, že je hokej jedním z nejpopulárnějších sportů téměř ve všech evropských zemích bývalého Sovětského svazu. Jenže to platí nejspíš jen o Lotyšsku, Bělorusku, Ukrajině nebo Kazachstánu. V takovém Estonsku už je to o poznání horší. Přesto měla tato malá pobaltská země v minulosti jednoho zástupce v draftu NHL. DRAFT NHL 2003: 13 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony Toivo Suursoo je rodákem z Tallinu. Hrával v moskevském klubu Křídla Sovětů, posléze ve finském TPS Turku, ve švédském Malmö a po návratu na východ v Nižněkamsku, Chabarovsku či běloruském Minsku. V roce 1994 se stal dosud jediným Estoncem, kterého si vybral v draftu klub z NHL. Na řadu přišel až v 11. kole jako 283. v celkovém pořadí a sáhl po něm Detroit. Šanci v NHL však Suursoo nikdy nedostal. V zámoří odehrál na přelomu tisíciletí jen 53 zápasů na farmě v týmech Adirondack Red Wings a Cincinnati Mighty Ducks. Kariéru zakončil v roce 2012 ve druhé norské lize.

Dainius Zubrus Post: útočník

Země: Litva

Rok draftu: 1996

Pořadí v draftu: 15. v celkovém pořadí (1. kolo)

Klub: Philadelphia Flyers

Bilance v NHL: 1293 zápasů, 591 bodů (228+363) Litevský Jágr. I tak lze bez nadsázky nazvat útočníka Dainiuse Zubruse, který je jedním ze dvou Litevců draftovaných do NHL. V tomto výběru je jedním z mála hráčů, kteří se v nejslavnější soutěži světa dokázali etablovat v uznávané persony. ŽEBŘÍČEK: 10 aktivních veteránů z NHL, kteří mají na kontě nejvíc zápasů O tom, že je Zubrus velkým hokejovým příslibem, věděli skauti moc dobře už když mu bylo sedmnáct let. V zámořských juniorských soutěžích se prezentoval ve skvělém světle, a tak v roce 1996 přišel na řadu už jako patnáctý v prvním kole draftu. Vybrala si ho Philadelphia, kde mu dali okamžitě prostor v prvním týmu. Od té doby patřil rodák z Elektrenai až do konce sezony 2015/16 k neodmyslitelným postavám NHL. Zubrus odehrál v základní části NHL 1293 zápasů, ve kterých nastřádal do statistických kolonek 591 bodů (228+363). Poslední sezonu strávil v San Jose a byl blizoučko k zisku Stanley Cupu, ale Žraloci nakonec podlehli ve finále Pittsburghu. Foto: Profimedia.cz

Colin Shields Post: útočník

Země: Skotsko

Rok draftu: 2000

Pořadí v draftu: 195. v celkovém pořadí (6. kolo)

Klub: Philadelphia Flyers Pamatujete si na mistrovství světa z roku 2019? Na turnaji se poprvé po čtvrtstoletí objevil výběr Velké Británie a jedním z jeho členů byl také útočník Colin Shields. Rodák ze skotského Glasgowa. Už jako teenager se přesunul do zámoří, kde hrál v mládežnických soutěžích a zároveň reprezentoval Británii na juniorských šampionátech. Skauti si záhy povšimli jeho talentu a v roce 2000 po něm v draftu sáhla v šestém kole Philadelphia. Do NHL to ale Shields nikdy nedotáhl. V roce 2007 to v zámoří zabalil a vrátil se domů na ostrovy, kde pak působil až do konce sezony 2018/19. Pravidelně reprezentoval svou zemi na šampionátech v nižších divizích, až pomohl národnímu týmu mezi elitu. Po turnaji na Slovensku v roce 2019 odešel v 39 letech do hokejového důchodu.

Maxim Birbraer Post: útočník

Země: Izrael

Rok draftu: 2000

Pořadí v draftu: 67. v celkovém pořadí (3. kolo)

Klub: New Jersey Devils Útočník Maxim Birbraer se narodil v kazašském Usť-Kamenogorsku, ale brzy se přestěhoval do Izraele, v jehož dresu hrál už od dorosteneckých let. Hokejově vyzrával v zámořské juniorské soutěži OPJHL, kde v dresu Newmarked Hurricanes zaznamenal v sezoně 1999/2000 ve 47 zápasech 82 bodů (50+32). Není divu, že takto produktivní mladík se dostal do hledáčku skautů z NHL. Co ukázal čas. Nejlepší výběry všech klubů v draftu NHL od roku 2000 V roce 2000 nečekal v draftu ani moc dlouho na svého potenciálního zaměstnavatele. Už ve třetím kole si ho vybrali New Jersey Devils. Hned v další sezoně se stěhoval na farmu do Albany, kde hrál následující tři roky nižší soutěž AHL. Když pochopil, že se startu v NHL asi nedočká, dal v roce 2006 zámoří sbohem a zamířil do Evropy, kde až do konce sezony 2018/19, po níž ukončil kariéru, působil na britských ostrovech. Foto: tigershockeyuk.com

Jevgenij Skačkov Post: útočník

Země: Rumunsko

Rok draftu: 2003

Pořadí v draftu: 221. v celkovém pořadí (7. kolo)

Klub: St. Louis Blues Útočník Jevgenij Skačkov se sice narodil v Moskvě, ale má rumunské občanství a čtvrtým rokem už také hraje v tamní lize. Na kontě má také několik utkání v dresu rumunské reprezentace. S hokejem však začínal v Rusku a tam také strávil nejlepší léta kariéry. Zahrál si v dresech všech tří hlavních moskevských klubů - začínal v rezervě Dynama, pak se mihl v CSKA a posléze ve Spartaku. Pořádně se však ukázal až po přestupu do Čeljabinska v roce 2006. Následně hrál KHL v Kazani, Petrochradu, Nižním Novgorodu, Ufě, Soči a Chanty-Mansijsku. Do NHL byl draftován v roce 2003. Šlo tehdy o jeden z dvanácti výběrů St. Louis, v klubu, a dokonce ani v zámoří, se však Skačkov nikdy neobjevil.

Matt Schneider Post: útočník

Země: Nový Zéland

Rok draftu: 2004

Pořadí v draftu: 200. v celkovém pořadí (7. kolo)

Klub: Calgary Flames Útočník Matt Schneider se sice narodil v kanadském Vernonu, ale pocházel z novozélandské rodiny a má také tamní občanství. V mládí prošel několika zámořskými juniorskými soutěžemi a dařilo se mu především v dresu celku Tri-City Americans v lize WHL. Slušnými výkony si zajistil pozornost skautů a následně byl v roce 2004 draftován jako 200. hráč v celkovém pořadí. Do NHL se však nikdy neprobojoval. Po draftu strávil ještě sezonu v Tri-City a pak působil pět let v klubu University of British Columbia. V roce 2011 se sebral a vyrazil na Nový Zéland, kde se upsal celku Southern Stampede. Na jižní polokouli odehrál jedenáct sezon a po ročníku 2021/22 ukončil kariéru.

Nathan Walker Post: útočník

Země: Austrálie

Rok draftu: 2014

Pořadí v draftu: 89. v celkovém pořadí (3. kolo)

Klub: Washington Capitals

Bilance v NHL: 63 zápasů, 17 bodů (11+6) Na australského útočníka Nathana Walkera dodnes vzpomínají ve Vítkovicích, kde hokejově vyzrával. Tamní trenéři mají nemalou zásluhu na tom, že se z něho stal „protinožec“ draftovaný do NHL. Walker je rodákem z velšského Cardiffu, ale záhy se s rodiči přestěhoval do Austrálie. V České republice se objevil v roce 2008, když mu bylo 14 let. Velmi brzy se propracoval do vítkovického týmu mladších dorostenců a v sezoně 2009/10 už odehrál dokonce 23 utkání mezi juniory – a to mu bylo teprve 16 roků! Exoti v extralize: Japonci, Australan, černoch, ale také hráč z jiné galaxie Následující sezonu už byl tahounem juniorského celku Vítkovic a v 37 zápasech nasbíral 42 bodů (20+22). Ve stejném roce dostal pozvánku do australské seniorské reprezentace a hrál na mistrovství světa divize D, kde ve čtyřech duelech zaznamenal šest bodů (4+2). Do české extraligy poprvé nakoukl v sezoně 2011/12. Odehrál 34 zápasů a připsal si do statistik devět bodů za čtyři góly a pět asistencí. Rok nato už válel v zámořské juniorské soutěži USHL za Youngstown Bears a posléze za Hershey Bears v nižší seniorské lize AHL. V draftu roku 2014 si ho vyhlédl Washington. Převážně však hrál ve farmářských týmech, a to se nezměnilo ani po jeho přesunu do St. Louis. V NHL dosud naskočil do 63 utkání. Foto: Profimedia.cz

Daniel Sprong Post: útočník

Země: Holandsko

Rok draftu: 2015

Pořadí v draftu: 46. v celkovém pořadí (2. kolo)

Klub: Pittsburgh Penguins

Bilance v NHL: 211 zápasů, 77 bodů (48+29) Útočník Daniel Sprong je rodákem z Amsterdamu, kde také s hokejem začínal. Jako čtyř a pětiletý už hrával s dvanáctiletými. V roce 2005 se rodina přestěhovala do kanadského Quebecu, aby se talentovaný kluk mohl v tomto sportu rozvíjet. Na mezinárodní úrovni odmítl Sprong hrát za Holandsko, protože doufal, že jako majitel kanadského pasu by jednou mohl reprezentovat zemi javorového listu. Hráč, jehož si vybral v draftu před v roce 2015 Pittsburgh, posléze vyzrával v juniorské soutěži QMJHL a vedl si tam nadmíru dobře. Je to dynamický bruslař s kreativními schopnostmi, který má šikovné ruce a s pukem na hokejce dokáže spoustu věcí. Kromě ofenzivních kvalit je to však také poctivý pracant v defenzívě. V NHL si kromě Pittsburghu zahrál i v Anaheimu, Washingtonu a nyní je hráčem Seattlu. Foto: Profimedia.cz

Andong Song Post: útočník

Země: Čína

Rok draftu: 2015

Pořadí v draftu: 172. v celkovém pořadí (6. kolo)

Klub: New York Islanders Hráčů s čínským pasem bychom v historii draftů NHL našli několik, ale jediným opravdovým a nefalšovaným Číňanem, narozeným v „Zemi středu“, je Andong Song. Během draftu v roce 2015 si osmnáctiletého obránce vybrali Ostrované z New Yorku jako 172. hráče v celkovém pořadí. Kde domov můj? 10 hráčů z NHL, kteří se narodili v hokejově exotické zemi Song se narodil v Pekingu, ale vyrůstal v Americe. Řadu sezon působil v soutěži USHS. Od ročníku 2018/19 byl hráčem klubu Cornell University v soutěži NCAA, ale během tří sezon neodehrál jediné střetnutí a v roce 2021 sportovní kariéru ze zdravotních důvodů ukončil. Jeho výběr byl nejspíš jen ryze obchodním rozhodnutím. Islanders si od něj zřejmě slibovali mediální zájem a tedy i příjmy z reklamy v nejlidnatější zemi světa. Foto: Profimedia.cz