Cílová stanice: Kazachstán. 8 známých českých fotbalistů, kteří si zahráli v kazašské lize

Český trenér Michal Bílek byl mezi lety 2019 a 2020 lodivodem reprezentace Kazachstánu a vedl též celek Astany v tamní Premier Lize. Tuto nejvyšší soutěž dosud okusilo 27 českých hráčů. V následujících kapitolách najdete známé tuzemské borce, kteří v ní také zanechali stopu.

Tomáš Šťástka Obránce Tomáš Šťástka získal během profesionální kariéry jednu trofej, a tou se stal pohár pro vítěze kazašské nejvyšší soutěže. Ostravský odchovanec se poprvé objevil v české první lize v sezoně 1997/98 a v dresu Baníku odehrál čtyři sezony. Následně odešel do Izraele, kde strávil necelé dva roky a pak zamířil do své fotbalové země zaslíbené. Nejdříve zakotvil v klubu Irtyš Pavlodar, s nímž vyhrál v roce 2003 kazašskou ligu, po dvou letech se přesunul do Yesilu Bogatyr. V součtu odehrál v Premier lize 97 utkání, což z něj v tomto ohledu dělá druhého nejlepšího Čecha v této soutěži. Foto: Profimedia.cz

Jakub Chleboun Stoper Jakub Chleboun začínal kariéru v pražské Slavii a v české nejvyšší soutěži odehrál 89 utkání. V kazašské Premier Lize jich zvládl jen o osm méně. V dresech Uralsku, Irtyše a Karagandy nastřílel úctyhodných devět branek a k nim přidal dvě nahrávky. Na východ odešel v roce 2012 z Hradce Králové. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Droppa Záložník Lukáš Droppa je fotbalovým světoběžníkem. Hrával v Baníku Ostrava, v polské Wroclawi, působil v Rusku, v Turecku a na Slovensku. Do Kazachstánu odešel v létě roku 2018 ze Slovanu Bratislava. V Karagandě ale vydržel jen rok, odehrál 24 utkání, zaznamenal dvě gólové přihrávky a tři žluté karty, načež zamířil do Rumunska. Foto: Profimedia.cz

Martin Klein Martin Klein debutoval v elitní české lize už ve velmi nízkém věku. V sezoně 2000/01 naskočil do jednoho zápasu v dresu Sparty. Převážnou část kariéry ale působil v Teplicích a vyzkoušel si i zahraniční angažmá. Působil v Turecku, v Maďarsku a v letech 2016 a 2017 hrál také za kazašské kluby Kaysar a FK Žetysu. V tamní nejvyšší soutěži odehrál 66 zápasů, vstřelil jeden gól a zaznamenal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Štěpán Kučera Žádný český fotbalista toho v kazašské nejvyšší soutěži neodehrál tolik jako Štěpán Kučera, jenž za Irtyš Pavlodar a Tobol Kostanaj zvládl 108 zápasů, vstřelil jeden gól a k němu přidal jednu asistenci. Předtím urostlý stoper několik let působil v Belgii a hrál také v Jablonci či Spartě, se kterou v roce 2007 získal titul. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kúdela V roce 2007 byl členem české dvacítky, která na mistrovství světa vybojovala stříbro. Poté se zkoušel prosadit ve Spartě, ale na Letné moc prostoru nedostal. Hrál také v Mladé Boleslavi a v Liberci, odkud v sezoně 2017/18 zamířil do Slavie, s níž vybojoval tři tituly a zahrál si i Ligu mistrů. Málokdo si už dnes vzpomene na to, že Ondřej Kúdela má za sebou i půlroční angažmá v kazašském týmu Ordabasy, za který si v roce 2014 připsal do statistik 14 startů a dvě žluté karty. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kušnír Šestnáct zápasů, dva góly a tři asistence - to je bilance, kterou má na kontě v kazašské nejvyšší soutěži Ondřej Kušnír, jenž v roce 2014 odešel z Liberce do týmu Tobol Kostanaj. Dříve působil i ve Spartě a po krátké anabázi v Kazachstánu okusil taky angažmá v Olomouci či Dukle. Hrál i v Bukurešti, následně v Třinci a nyní je hráčem Slavoje Bruntál. Foto: Profimedia.cz