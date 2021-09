Cílová stanice: Izrael. 8 známých českých fotbalistů, kteří si zahráli v tamní nejvyšší soutěži

Nejvyšší izraelskou fotbalovou soutěž dosud okusilo 13 českých hráčů. V následujících kapitolách najdete osm známých tuzemských borců, kteří v ní (také) zanechali stopu.

Pavel Zavadil Železný muž českého fotbalu Pavel zavadil ukončil kariéru na konci loňského roku, nedlouho před 43. narozeninami. Za sebou měl v tu chvíli úctyhodnou kariéru, během níž si mimo jiné zahrál ve Spartě, v Baníku Ostrava, Příbrami, ale také v klubech ze Švédska, Řecka a Izraele. Do posledně zmíněné země zamířil v roce 2004 a šlo o jeho premiérové zahraniční angažmá. Za celek Maccabi Haifa odehrál deset utkání, dal jeden gól a podílel se na zisku mistrovského titulu. Foto: Profimedia.cz

Jiří Vávra V sezoně 1995/96 se záložník Jiří Vávra podílel na mistrovském titulu pražské Slavie třemi brankami a jednou asistencí, a dokonce se dostal i do reprezentace. V roce 1998 zamířil za svým prvním zahraničním angažmá. Upsal se izraelskému klubu Maccabi Haifa, za který pak odehrál 16 ligových utkání, do statistik si připsal jednu asistenci a následně tiše zmizel zpět do vlasti. Po návratu hrál v Jablonci, v Příbrami a ve Viktorii Žižkov. Foto: Profimedia.cz

Martin Zeman Bývalý záložník Sparty či Plzně a mládežnický reprezentant Martin Zeman odešel do Izraele v lednu roku 2019. V týmu Hapoel Raanana se ale dlouho neohřál. Odehrál jen osm zápasů, viděl jednu žlutou kartu a v létě se hlásil zpátky v Plzni, odkud do exotické destinace zamířil. Po návratu do vlasti pak působil v Příbrami a Liberci, nyní si na chleba vydělává v polské lize. Foto: Profimedia.cz

Pavel Pergl Bývalý hráč Sparty či Příbrami, který si v roce 2018 sáhl na život, je jediným českým hráčem, který v si v Izraeli zahrál za dva kluby z nejvyšší soutěže. V roce 2009 odešel Pavel Pergl z Drážďan do Beer Shevy a po půl roce posílil Hapoel Ramat Gan. Tam ale vydržel krátce a zamířil do Švýcarska. Celkem v exotické destinaci zvládl 17 utkání a vstřelil jednu branku. Foto: Profimedia.cz

Kamil Vacek Záložník s reprezentačními zkušenostmi, který je v současné době hráčem Bohemians 1905, působil mimo jiné v Itálii, Polsku či Dánsku. Do Izraele odešel Kamil Vacek v roce 2016 ze Sparty a stal se hráčem Maccabi Haifa. Po roce a 21 odehraných zápasech, ve kterých zaznamenal jednu gólovou asistenci a viděl devětkrát žlutou kartu, zamířil do polské Vratislavi. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Pekhart Tomáš Pekhart měl před lety nakročeno k zajímavé kariéře, chvíli byl dokonce reprezentačním útočníkem číslo jedna, svůj potenciál ale nikdy nenaplnil. Před pěti lety odešel z týmu AEK Atény do izraelského celku Hapoel Beer Sheva, se kterým v roce 2018 získal izraelský titul. V 21 zápasech nastřílel osm branek a poté zamířil do španělského Las Palmas. Od loňského února střílí branky v dresu Legie Varšava. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Přemysl Kovář Někdejší gólman Liberce Přemysl Kovář v roce 2014 opustil sever Čech a zamířil do izraelského Hapoelu Haifa, ve kterém vydržel rok a půl. Připsal si celkem 37 startů a poté odešel do Bulharska, odkud následně zamířil do Slavie. V sešívaném dresu sice nikdy neměl pozici jedničky, ale v Edenu se radoval už čtyř mistrovských titulů. Foto: Profimedia.cz