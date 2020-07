Čiliak nemá nic jistého. Toto jsou 4 gólmani, kteří se budou rvát o místo v bráně Motoru

Do přípravy Českých Budějovic se zapojí 42 hráčů. Budou mezi nimi i čtyři gólmani, kteří se budou rvát o prostor mezi třemi tyčemi. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

O svou šanci se hlásí také Jan Strmeň. Osmadvacetiletý gólman dříve působil v Chomutově nebo Třinci a poslední dva roky je v Motoru. Loni za České Budějovice odchytal 21 zápasů a patřil k oporám týmu. Prostor by měl dostat i v extralize.

Jiří Patera

Příležitost by mohl dostat také Jiří Patera. Ten sice na začátku měsíce podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Las Vegas, ovšem vzhledem k současné situace není vůbec jisté, kdy do zámoří odejde. Evropská práva jednadvacetiletého gólmana, který v roce 2017 prošel draftem NHL, drží Motor, kde by taky mohl odstartovat sezonu. V uplynulém ročníku odchytal 41 zápasů za Brandon Wheat Kings ve WHL.

Foto: Profimedia.cz