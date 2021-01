Chystají se změny na Letné? Tři hráči, kteří by v zimě mohli odejít ze Sparty

David Lischka

Když třiadvacetiletý stoper do Sparty přicházel, na Letné si od něj hodně slibovali. Vypadalo to, že by se David Lischka mohl stát prvním stoperem rudého týmu, k tomu má ale nyní hodně daleko. Lischka kupí zbytečné chyby a na hřišti nepůsobí moc jistě. Na podzim zasáhl jen do pěti ligových zápasů a trenér Kotal i na jaro počítá do středu obrany s jinými hráči. Na Letné se navíc spekuluje o příchodu nového stopera.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia