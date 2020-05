Chtěli ho v Miláně i Madridu. Podívejte se, které slavné kluby dříve lákaly Jana Kollera

Jan Koller svou kariéru nastartoval ve Spartě, odkud odešel do belgického Lokerenu. Poté nastupoval za Anderlecht, Dortmund, Monako, Norimberk, ruskou Samaru a Cannes. Okolo nejlepšího střelce v historii české reprezentace však kroužily i další přední evropské kluby. Najdete je v následujících kapitolách.

Milánský AC v roce 2003 vyhrál Ligu mistrů a o rok později do svých řad lákal Jana Kollera, který na San Siru mohl vytvořit úderné duo s Andrejem Ševčenkem. „Jestli o mě má Milán zájem, je to velká pocta,“ říkal tehdy Koller. K přestupu ale nedošlo.

V Ajaxu českému fotbalu udělali skvělé jméno Tomáš Galásek se Zdeňkem Grygerou. Slavný nizozemský klub měl zájem taky o Kollera, který měl v Ajaxu v roce 2004 nahradit Zlatana Ibrahimoviče, jenž zamířil do Juventusu. Český útočník byl údajně přestupovou prioritou číslo jedna, obchod se ale do konce nedotáhl.

Jedním z dalších klubů, který okolo Kollera údajně kroužil, bylo Atlético Madrid. O hráčově odchodu do Španělska se poprvé spekulovalo v roce 2000 a Atlético jej znovu lákalo na konci roku 2004, tedy po úspěšném Euru v Portugalsku. K tomuto přestupu ale nikdy nedošlo.

Českého dlouhána vábili i do Turecka. Konkrétně do Besiktase, který se o tehdejší hvězdu české reprezentace zajímal v roce 2004. Jenže slavný turecký klub údajně nabízel jen čtyři miliony eur a Dortmund za Kollera chtěl o tři miliony eur více.

Zenit Petrohrad

Krátce poté, co okolo Kollera začala kroužit Kazaň, se o něj začal zajímat i další ruský velkoklub z Petrohradu. V kádru Zenitu měl nahradit Pavla Pogrebňaka, jenž zamířil do Stuttgartu, ani tento obchod se ale nedotáhl do konce.

Foto: Profimedia.cz