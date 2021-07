Chtěla je Borussia. 5 českých fotbalistů, které v minulých letech chtěl získat Dortmund

Michal Kadlec

Bývalý reprezentační bek se dostal přes Spartu do Leverkusenu, ve kterém prožil několik úspěšných let. V roce 2013 zamířil do Fenerbahce, tam ale moc prostoru nedostal. V té době se zároveň začaly rojit spekulace, kam by mohl odejít, a jednou z variant byl i Dortmund, který jej údajně lákal na půlroční hostování s opcí. Nakonec zůstal v Turecku, odkud v roce 2016 odešel do Sparty.

Foto: Profimedia.cz