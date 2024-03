Chtěl ho Juventus, zářil v Plzni, skončil ve Zlíně. Připomeňte si 4 ligové kluby, za které hrál Petr Jiráček

Petr Jiráček odstartoval ligovou kariéru v Plzni. Elitní soutěž si zahrál poprvé v sezoně 2008/09 a v roce 2011 už slavil historický titul, ke kterému pomohl pěti góly a osmi nahrávkami. V dalším ročníku okusil i Ligu mistrů, na západě Čech ale vydržel jen do zimy a poté přestoupil do Wolfsburgu.

V Německu se Petr Jiráček neprosadil tak, jak by si přál. Ve Wolfsburgu moc prostoru nedostal, působil i v Hamburku a v roce 2015 se vrátil domů. Ne však do Plzně, ale překvapivě do Sparty, se kterou podepsal smlouvu na čtyři roky. Na Letné ale vydržel jedinou sezonu, během níž odehrál 18 ligových zápasů a nedal ani jeden gól.

FC Zlín

V roce 2017 Petr Jiráček opustil Spartu a plácl si se Zlínem, který byl v tu chvíli šampionem z domácí pohárové soutěže a hledal posily na boje v Evropské lize. Jiráček se v Baťově městě zabydlel, dostal se do dobré pohody a patřil ke klíčovým hráčům týmu. Jenže po třech a půl letech ve Zlíně nečekaně skončil. Načas zamířil do Prostějova, ale v létě 2022 se do klubu zase vrátil, už ale jen do B týmu, kde měl být mentorem mladých hráčů. O pár měsíců později se stal asistentem kouče u prvního celku, v této roli ale vydržel jen necelý rok, než byl trenérský tým pro neuspokojivé výsledky nahrazen.

