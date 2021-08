Chtějí zpátky mezi elitu. 5 zkušených hráčů, kteří mají vrátit Zbrojovku do Fortuna ligy

Brno loni nemělo vůbec špatný tým, přesto se v lize neudrželo a sestoupilo do druhé ligy. I letos má však Zbrojovka hodně kvalitní kádr, který má ty nejvyšší ambice. Jména pěti zkušených hráčů, kteří mají vrátit soubor trenéra Richarda Dostálka zpátky mezi elitu, najdete v následujících kapitolách.

Martin Berkovec

Dvaatřicetiletý gólman přišel do Zbrojovky v lednu, kdy dorazil coby čerstvý šampion litevské ligy. V nejvyšší soutěži už dokázal zachránit Bohemians a dokonce dvakrát Karvinou, a tak si od něj v Brně slibovali, že se mu to stejné povede i na jihu Moravy.

Martin Berkovec, jenž působil několik let i ve Slavii, ve které také debutoval v české lize, odchytal za Zbrojovku jedenáct zápasů, v nichž inkasoval 14 branek a vychytal čtyři čistá konta. Pádu Zbrojovky ale nezabránil. Zkušený brankář však v klubu zůstal i po pádu do druhé ligy a měl by se stát jednou z hlavních postav na plánované cestě za postupem.

Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia