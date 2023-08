Christian Pulisic a spol. 12 nejmladších amerických střelců v historii německé Bundesligy

Německá Bundesliga je soutěží, která poměrně ráda přijímá mladé a talentované fotbalisty ze Spojených států. Momentálně jich tam působí dvanáct, což je o dva hráče víc, než kolik v ní hraje Čechů. Celkem se v Bundeslize objevilo už 74 Američanů a někteří se zapsali do historie soutěže velmi brzy. V následujících kapitolách najdete tucet nejmladších borců, kteří v prestižní lize dokázali skórovat.

12. Michael Bradley - 21 let, 3 měsíce, 15 dní (Borussia Mönchengladbach) Toronto poslalo v lednu roku 2014 do AS Řím deset milionů dolarů za Michaela Bradleyho a on je kanadskému klubu věrný dodnes. Americký reprezentant toho v Evropě odehrál poměrně dost – kromě angažmá v Římě působil také v Chievu, Aston Ville, Borussii Mönchengaldbach a Heerenveenu. Do Německa přišel v létě roku 2008 z Holandska a nedlouho poté, v listopadu, se dočkal premiérové trefy. Bylo v utkání 13. bundesligového kola, kdy Borussia hostila na domácím hřišti Bayern. Mladičný Bradley nastoupil v základní sestavě a po nepříznivém vývoji, kdy mnichovský klub vedl v 65. minutě už 2:0, se podílel na zisku bodu, když devět minut před koncem srovnal hlavičkou na konečných 2:2. Bradley měl už tehdy pověst komplexního hráče, který prakticky nemá slabinu. Nyní je považován za jednoho z nejlepších záložníků v Major League Soccer. Umí vytvářet šance i střílet góly. V americké reprezentaci, kde nosí kapitánskou pásku, jich dal sedmnáct ve 151 zápasech, do kterých nastoupil. Dvakrát vyhrál pohár CONCACAF a jednou se stal nejlepším americkým sportovcem roku. Foto: Profimedia.cz

11. Timothy Chandler – 20 let, 10 měsíců, 14 dní (1. FC Norimberk) Dva měsíce před 21. narozeninami vstřelil Timmy Chandler premiérový bundesligový gól a nedlouho poté byl poprvé povolán do reprezentace Spojených států. Bylo to v únoru roku 2011, když přispěl v dresu Norimberku k vysoké porážce Stuttgartu (4:1). Americký obránce upravoval skóre na 3:1 a trefil se hned ve svém úvodním bundesligovém utkání. V klubu působil do roku 2014 a v jeho barvách nastřílel čtyři góly v 95 ligových zápasech. Od sezony 2014/15 hraje ve Frankfurtu, kde si dosud zapsal do statistik dalších devět branek. Na kontě má také 29 utkání v národním týmu USA a jeden vstřelený gól. Foto: Profimedia.cz

10. Haji Wright – 20 let, 8 měsíců, 22 dní (Schalke 04) Velký okamžik Hajiho Wrighta nastal v prosinci roku 2018 v utkání Schalke s Leverkusenem, v němž poprvé po pěti letech nastoupili dva Američané v jednom bundesligovém týmu. Oba se podíleli na jediné brance Schalke, které nakonec s Bayerem prohrálo na domácím hřišti 1:2. Weston McKennie, který je momentálně hráčem Juventusu vystřelil a Wright tečoval balon do sítě. Pro Wrighta to byl jediný gól v německé nejvyšší soutěži. za Schalke odehrál jen sedm utkání. Později si zahrál v Dánsku, Holandsku či v tureckém Antalyasporu. Nyní je hráčem Coventry. V mládí býval členem všech mládežnických reprezentačních výběrů USA, do seniorského národního celku dostal zatím pozvánku sedmkrát. Foto: Profimedia.cz

9. Jovan Kirovski – 20 let, 6 měsíců, 24 dní (Borussia Dortmund) Vůbec prvním americkým fotbalistou, který si zahrál v dresu Borussie Dortmund, se stal Jovan Kirovski – syn makedonským rodičů usazených v Kalifornii. Do Německa se dostal v roce 1996 z Manchesteru United, kde pobyl čtyři roky v tamní akademii. Konkurence v Dortmundu však byla v době jeho příchodu obrovská. Klub vyhrál v letech 1995 a 1996 Bundesligu a o další rok později triumfoval v Lize mistrů. Přesto Kirovski odehrál za Borussii 20 ligových utkání a stal se prvním Američanem, který v nejvyšší německé soutěži skóroval. Stalo se tak v prosinci roku 1996, když vstřelil druhou branku vestfálského celku do sítě Duisburgu a pečetil výsledek 2:0. Rekord pro nejmladšího amerického střelce v Bundeslize držel 17 let. Za reprezentaci USA zvládl během deseti let odehrát 62 zápasů a dát devět branek. Foto: Profimedia.cz

8. John Brooks – 20 let, 6 měsíců, 13 dní (Hertha Berlín) Stoper John Brooks se narodil v Berlíně a nikdy nežil ve Spojených státech, přesto má po otci americké občanství a v reprezentaci USA odehrál 45 zápasů. Fotbalově vyrůstal v Herthě Berlín, které v sezoně 2012/13 jako devatenáctiletý mladík pomohl ze druhé nejvyšší soutěže do Bundesligy. Na první gól v této soutěži nečekal dlouho. Hned v prvním utkání zvyšoval v souboji proti Frankfurtu na 2:0 a podílel se tak na vysoké výhře 6:1. Byla to nakonec jeho jediná branka v sezoně. Než v roce 2017 opustil hlavní město Německa, měl na kontě 119 ligových utkání a sedm gólů. Následně odehrál pět sezon ve Wolfsburgu, pak si odskočil do Benfiky Lisabon a nyní je opět v Německu, konkrétně v Hoffenheimu. Foto: Profimedia.cz

7. Weston McKennie – 20 let, 1 měsíc, 8 dní (Schalke 04) Jako osmnáctiletý mladík přišel v roce 2016 záložník Weston McKennie z Dallasu do Schalke 04. O rok později debutoval v Bundeslize a v říjnu 2018 se dočkal první přesné trefy v nejvyšší soutěži. Bylo to na hřišti Düsseldorfu a americký talent přispěl vítězství 2:0. Než v roce 2020 odešel (nejdříve na hostování) do Juventusu, měl ve statistikách 75 ligových střetnutí a čtyři góly. V americkém národním celku zvládl dosud odehrát 44 utkání, v nichž se jedenáctkrát zapsal mezi střelce. Foto: Profimedia.cz

6. Matthew Hoppe – 19 let, 9 měsíců, 27 dní (Schalke 04) Bylo to v lednu roku 2021, když devatenáctiletý americký forvard Matthew Hoppe skolil třemi brankami Hoffenheim a výrazně tak pomohl Schalke 04 ke konečnému vítězství 4:0. První gól byl jeho premiérovou trefou v Bundeslize a byla to jedna z nejkrásnějších branek sezony 2020/21. Do konce ročníku přidal ještě další tři, ale na záchranu tradičního klubu mezi německou elitou to nestačilo. Aktuálně dvaadvacetiletý talent má podepsanou smlouvu v anglickém Middlesbrough, do konce června příštího roku však bude hostovat v San Jose v MLS. V dresu USA má dosud na kontě osm odehraných střetnutí a jedenu vstřelenou branku. Foto: Profimedia.cz

5. Kevin Paredes - 19 let, 8 měsíců, 21 dní (VfL Wolfsburg) V lednu roku 2022 přestoupil americký talent Kevin Paredes v Washingtonu do Wolfsburgu, který za něho zaplatil necelých sedm milionů eur. O tři měsíce později debutoval v nejvyšší německé soutěži, ale na premiérovou trefu si musel počkat až do sezony 2022/23. Přesně rok po podpisu smlouvy s Wolfsburgem vsítil branku na hřišti Brém v rámci 18. bundesligového kola. Na hřiště přišel jako střídající hráč v 82. minutě za stavu 0:2 a o osm minut později korigoval na konečných 1:2. Do konce sezony už žádný další gól nepřidal, na konto si zapsal pouze tři asistence. Na pozvánku do seniorské reprezentace USA zatím stále čeká. Foto: Profimedia.cz

4. Josh Sargent – 18 let, 9 měsíců, 17 dní (Werder Brémy) V sedmnácti letech se vypravil útočník Josh Sargent za fotbalovým vzděláním do Evropy a zakotvil v německých Brémách. Za Werder pak tři roky kopal v nejvyšší soutěži a vedl si natolik dobře, že si v 21 letech vysloužil po sestupu klubu do druhé nejvyšší soutěže přestup do anglické Premier League, kam jej přivábil za téměř deset milionů eur klub Norwich City, kde působí dodnes, byť už pouze ve druhé lize. První šanci v Bundeslize dostal v prosinci roku 2018 a chytil ji pořádně za pačesy. Rodák z Missouri dal třetí gól domácího celku v souboji s Düsseldorfem a stanovil konečný výsledek na 3:1. Pro tehdejšího teenagera šlo o vůbec první dotek s míčem v nejvyšší lize – 86 vteřin poté, co přišel na hřiště jako náhradník. Foto: Profimedia.cz

3. Joe Scally – 18 let, 9 měsíců, 1 den (Borussia Mönchengladbach) Pravý obránce Joe Scally zaznanemal premiérovou trefu v německé Bundeslize v roce 2021 jako hráč Borussie Mönchengladbach během prvního říjnového víkendu v utkání na hřišti Wolfsburgu. Trefil se v 94. minutě a pečetil skóre na 3:1 pro hostující celek. Aktuálně dvacetiletý talent má před sebou zřejmě zářivou budoucnost. V Mönchengladbachu patří do základní sestavy a myslí na něho i stavitel amerického národního týmu, za který dosud odehrál šest utkání. Foto: Profimedia.cz

2. Giovanni Reyna – 17 let, 10 měsíců, 6 dní (Borussia Dortmund) Giovanni Reyna je synem amerického záložníka Claudia Reyny, který působil kromě anglické Premier League, kde hrál za Sunderland a Manchester City, také v německé Bundeslize. Tam odstartoval svou profesionální kariéru v roce 1994 v dresu Leverskusenu, později si zahrál i ve Wolfsburgu. Jeho potomek začal fotbalovou dráhu v Borussii Dortmund a od startu vyrazil hodně rychlým tempem. V létě 2020, kdy odešel talentovaný Američan Christian Pulisic do londýnské Chelsea, získal Dortmund z klubu New York City jeho mladičkého krajana Giovanniho Reynu. Když vsítil v září 2020 první bundesligový gól, měl už na kontě branku z pohárového utkání proti Werderu Brémy. V nejvyšší německé soutěži se trefil v domácím střetnutí proti Mönchengladbachu, které skončilo výhrou Borussie 3:0. Foto: Profimedia.cz

1. Christian Pulisic – 17 let, 6 měsíců, 30 dní (Borussia Dortmund) Christian Pulisic je nejmladším Američanem, který skóroval v Bundeslize. Zázračné fotbalové dítě zpoza Atlantiku se objevilo v Německu už v roce 2015, kdy mu bylo 16 let a netrvalo to ani moc dlouho, než si získal důvěru tehdejšího trenéra prvního týmu Thomase Tuchela. Dva měsíce po debutu v nejvyšší německé soutěži zaznamenal první branku. Stalo se to v dubnu roku 2016, když se trefil v domácím střetnutí do sítě Hamburku a pomohl k výhře 3:0. V roce 2019 přestoupil do Chelsea, kde ho opět vedl kouč Tuchel, který ho do světa velké fotbalu uvedl. Letos v létě Stamford Bridge opustil a upsal se