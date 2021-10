Christian Pulisic a spol. 10 nejmladších amerických střelců v historii německé Bundesligy

Německé Bundesliga je soutěží, která poměrně ráda přijímá mladé a talentované fotbalisty ze Spojených států. Momentálně jich tam působí sedm, což je o jednoho hráče víc, než kolik v ní hraje Čechů. Celkem už kopalo v Bundeslize 65 Američanů a někteří se zapsali do historie už velmi brzy. V následujících kapitolách najdete desítku nejmladších borců, kteří v prestižní lize dokázali skórovat.

10. Timothy Chandler – 20 let, 10 měsíců, 14 dní (1. FC Norimberk) Dva měsíce před 21. narozeninami vstřelil Timmy Chandler premiérový bundesligový gól a nedlouho poté byl poprvé povolán do reprezentace Spojených států. Bylo to v únoru roku 2011, když přispěl v dresu Norimberku k vysoké porážce Stuttgartu (4:1). Americký obránce upravoval skóre na 3:1 a trefil se hned ve svém úvodním bundesligovém utkání. V klubu působil do roku 2014 a v jeho barvách nastřílel čtyři góly v 95 ligových zápasech. Od sezony 2014/15 hraje ve Frankfurtu, kde si dosud zapsal do statistik dalších devět branek. Na kontě má také 29 utkání v národním týmu USA a jeden vstřelený gól. Foto: Profimedia.cz

9. Haji Wright – 20 let, 8 měsíců, 22 dní (Schalke 04) Velký okamžik Hajiho Wrighta nastal v prosinci roku 2018 v utkání Schalke s Leverkusenem, v němž poprvé po pěti letech nastoupili dva Američané v jednom bundesligovém týmu. Oba se podíleli na jediné brance Schalke, které nakonec s Bayerem prohrálo na domácím hřišti 1:2. Weston McKennie, který je momentálně hráčem Juventusu vystřelil a Wright tečoval balon do sítě. Pro Wrighta to byl jediný gól v německé nejvyšší soutěži. za Schalke odehrál jen sedm utkání. Později si zahrál v Dánsku, Holandsku a momentálně je na hostování v tureckém Antalyasporu. I když býval členem všech mládežnických reprezentačních výběrů USA, do seniorského národního celku ještě pozvánku nedostal. Foto: Profimedia.cz

8. Jovan Kirovski – 20 let, 6 měsíců, 24 dní (Borussia Dortmund) Vůbec prvním americkým fotbalistou, který si zahrál v dresu Borussie Dortmund, se stal Jovan Kirovski – syn makedonským rodičů usazených v Kalifornii. Do Německa se dostal v roce 1996 z Manchesteru United, kde pobyl čtyři roky v tamní akademii. Konkurence v Dortmundu však byla v době jeho příchodu obrovská. Klub vyhrál v letech 1995 a 1996 Bundesligu a o další rok později triumfoval v Lize mistrů. Přesto Kirovski odehrál za Borussii 20 ligových utkání a stal se prvním Američanem, který v nejvyšší německé soutěži skóroval. Stalo se tak v prosinci roku 1996, když vstřelil druhou branku vestfálského celku do sítě Duisburgu a pečetil výsledek 2:0. Rekord pro nejmladšího amerického střelce v Bundeslize držel 17 let. Za reprezentaci USA zvládl během deseti let odehrát 62 zápasů a dát devět branek. Foto: Profimedia.cz

7. John Brooks – 20 let, 6 měsíců, 13 dní (Hertha Berlín) Stoper John Brooks se narodil v Berlíně a nikdy nežil ve Spojených státech, přesto má po otci americké občanství a v reprezentaci USA už odehrál 45 zápasů. Fotbalově vyrůstal v Herthě Berlín, které v sezoně 2012/13 jako devatenáctiletý mladík pomohl ze druhé nejvyšší soutěže do Bundesligy. Na první gól v této soutěži nečekal dlouho. Hned v prvním utkání zvyšoval v souboji proti Frankfurtu na 2:0 a podílel se tak na vysoké výhře 6:1. Byla to nakonec jeho jediná branka v sezoně. Než v roce 2017 opustil hlavní město Německa, měl na kontě 119 ligových utkání a sedm gólů. Nyní kroutí pátou sezonu ve Wolfsburgu, kde se už také přehoupl přes stovku zápasů a nastřílel pět branek. Foto: Profimedia.cz

6. Weston McKennie – 20 let, 1 měsíc, 8 dní (Schalke 04) Jako osmnáctiletý mladík přišel v roce 2016 záložník Weston McKennie z Dallasu do Schalke 04. O rok později debutoval v Bundeslize a v říjnu 2018 se dočkal první přesné trefy v nejvyšší soutěži. Bylo to na hřišti Düsseldorfu a americký talent přispěl vítězství 2:0. Než v roce 2020 odešel (nejdříve na hostování) do Juventusu, měl ve statistikách 75 ligových střetnutí a čtyři góly. V americkém národním celku zvládl dosud odehrát 25 utkání, v nichž se sedmkrát zapsal mezi střelce. Foto: Profimedia.cz

5. Matthew Hoppe – 19 let, 9 měsíců, 27 dní (Schalke 04) Bylo to letos v lednu, když devatenáctiletý americký forvard Matthew Hoppe skolil třemi brankami Hoffenheim a výrazně tak pomohl Schalke 04 ke konečnému vítězství 4:0. První gól byl jeho premiérovou trefou v Bundeslize a byla to jedna z nejkrásnějších branek sezony 2020/21. Do konce ročníku přidal ještě další tři, ale na záchranu tradičního klubu mezi německou elitou to nestačilo. Aktuálně dvacetiletý talent před novým ročníkem zamířil za tři a půl milionu eur do španělské Mallorky. V dresu USA má dosud na kontě pět odehraných střetnutí. Foto: Profimedia.cz

4. Josh Sargent – 18 let, 9 měsíců, 17 dní (Werder Brémy) V sedmnácti letech se vypravil útočník Josh Sargent za fotbalovým vzděláním do Evropy a zakotvil v německých Brémách. Za Werder pak tři roky kopal v nejvyšší soutěži a vedl si natolik dobře, že si letos – v 21 letech – vysloužil po sestupu klubu do druhé nejvyšší soutěže přestup do anglické Premier League, kam jej přivábil za téměř deset milionů eur klub Norwich City. První šanci v Bundeslize dostal v prosinci roku 2018 a chytil ji pořádně za pačesy. Rodák z Missouri dal třetí gól domácího celku v souboji s Düsseldorfem a stanovil konečný výsledek na 3:1. Pro tehdejšího teenagera šlo o vůbec první dotek s míčem v nejvyšší lize – 86 vteřin poté, co přišel na hřiště jako náhradník. Foto: Profimedia.cz

3. Joe Scally – 18 let, 9 měsíců, 1 den (Borussia Mönchengladbach) Pravý obránce Joe Scally je nejčerstvějším členem tohoto seskupení nejmladších amerických střelců v německé Bundeslize. Premiérovou trefu zaznanemal hráč Borussie Mönchengladbach během prvního říjnového víkendu v utkání na hřišti Wolfsburgu. Trefil se v 94. minutě a pečetil skóre na 3:1 pro hostující celek. Osmnáctiletý talent má před sebou zřejmě zářivou budoucnost. Dosud nastoupil do všech sedmi ligových zápasů aktuální sezony a na hřišti nechyběl ani jedinou minutu. Foto: Profimedia.cz

2. Giovanni Reyna – 17 let, 10 měsíců, 6 dní (Borussia Dortmund) Giovanni Reyna je synem amerického záložníka Claudia Reyny, který působil kromě anglické Premier League, kde hrál za Sunderland a Manchester City, také v německé Bundeslize. Tam odstartoval svou profesionální kariéru v roce 1994 v dresu Leverskusenu, později si zahrál i ve Wolfsburgu. Jeho potomek začíná fotbalovou dráhu v Borussii Dortmund a od startu vyrazil hodně rychlým tempem. Fotbal v USA už má 108 let. Takto by vypadala nejlepší americká jedenáctka všech dob V létě, kdy odešel talentovaný Američan Christian Pulisic do londýnské Chelsea, získal Dortmund z klubu New York City jeho mladičkého krajana Giovanniho Reynu. Když vsítil v září 2020 první bundesligový gól, měl už na kontě branku z pohárového utkání proti Werderu Brémy. V nejvyšší německé soutěži se trefil v domácím střetnutí proti Mönchengladbachu, které skončilo výhrou Borussie 3:0. Foto: Profimedia.cz