Chomutov padl na dno. Připomeňte si hráče, kteří v roce 2017 dovedli Piráty až do semifinále extraligy

David Kämpf

Chomutovský odchovanec postupně dozrával do role jednoho z lídrů týmu a v sezoně 2016/17 jeho forma gradovala. 31 body v základní části a dalšími deseti v play-off dovedl Piráty do semifinále a sebe až do reprezentace. Po úspěšném ročníku odešel do zámoří a v příští sezoně už hrál NHL za Chicago, kde pětadvacetiletý David Kämpf působí dodnes.

Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia