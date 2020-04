Chlapi z divokých snů. Toto jsou 3 němečtí fotbalisté, po kterých (prý) ženy nejvíc touží Drahomír Kvasnička O ČEM ženy sní, na to nám na přelomu tisíciletí odpověděl dokumentární film režisérky Olgy Sommerové. Co kdyby ale otázka zněla: „O KOM ženy sní?“ 4321 Německý týdeník Frau im Spiegel vychází už 75 let a jak název napovídá, nabízí obsah hlavně pro ženy. Patří mezi padesát ženských magazínů s nejvyšším nákladem na světě. Průměrný věk čtenářek činí 42,4 let. Nedávno tvůrci časopisu uspořádali anketu, v níž nechali hlasovat o nejoblíbenějším německém fotbalistovi. Jak to dopadlo a o kterých borcích ze zelených pažitů ženy sní, na to odpovídají následující kapitoly. 3. Mats Hummels (Borussia Dortmund) Obránce Mats Hummels obdržel od čtenářek magazínu Frau im Spiegel třetí nejvyšší počet hlasů. V případě jednatřicetiletého hráče Borussie Dortmund ženy nejspíš ocenily jeho vizáž. Občas se o něm totiž píše jako o jednom z nejpohlednějších fotbalistů v německé Bundeslize. Foto: Profimedia.cz 2. Manuel Neuer (Bayern Mnichov) Brankáři Manuelu Neuerovi stačilo 16 procent hlasů čtenářek na druhou příčku. Podle mnohých expertů a fanoušků je gólman Bayernu Mnichov dlouhodobě jedním z nejlepších strážců branky na světě. A ženy - jak známo - milují muže, kteří jsou v něčem nejlepší. Ze čtyřiatřicetiletého borce navíc vyzařuje klid a bezpečí, což je přesně to, co spousta dam u chlapů hledá. Foto: Profimedia.cz 1. Thomas Müller (Bayern Mnichov) S 18 procenty všech hlasů se stal nejoblíbenějším německým fotbalistou mezi čtenářkami časopisu Frau im Spiegel kanonýr Bayernu Mnichov Thomas Müller. Ženy na třicetiletém ostrostřelci oceňují přirozenost, osobitost, smysl pro humor a inteligenci. Foto: Profimedia.cz 4321 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

