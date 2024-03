Chlapi pro vyřazovací boje. 13 Čechů, kteří během kariéry odehráli přes 100 zápasů v play-off NHL

Do letošních bojů o Stanley Cup by mohla zasáhnout řada českých hokejistů. Budou mezi nimi borci, kteří si v play-off odbudou premiéru, další už v nich budou patřit mezi ostřílené mazáky.



V historii NHL se ve vyřazovacích bojích dosud objevilo 132 českých hokejistů. Čtyři z nich si zapsali do statistik jediné střetnutí, na druhé straně najdeme 13 borců, kteří mají na kontě přes stovku utkání. Nejblíže k této kulaté metě má z aktivních hráčů David Pastrňák, jenž odehrál v play-off 77 zápasů. Koho v této elitní společnosti najdeme, na to odpovídají následující kapitoly.

13. Tomáš Kaberle – 102 zápasů (Toronto Maple Leafs, Boston Bruins) Tomáš Kaberle je jedním z nejlepších českých obránců, který se objevil v NHL. V roce 1996 to ale asi tušil málokdo, jinak by kladenský odchovanec nečekal až do osmého kola draftu, kdy po něm sáhlo Toronto. Poprvé nahlédl do nejslavnější hokejové ligy světa v ročníku 1998/99. Okamžitě dal o sobě vědět a prezentoval se jako skvělý ofenzivní bek, nesmírně vhodný pro přesilovky. V dresu Maple Leafs pak strávil necelých dvanáct sezon, během nichž patřil k nejlepším a zároveň nejproduktivnějším zadákům v NHL. Nejvíckrát mezi elitou. 7 českých hokejistů, kteří si aspoň třikrát zahráli v Utkání hvězd NHL V sezoně 2010/11 byl vytrejdován do Bostonu, což se ukázalo jako šťastné řízení osudu, protože s týmem Bruins vybojoval svůj jediný Stanley Cup. Kariéru v NHL uzavřel v Montrealu roce 2013. Na kontě má 984 odehraných zápasů a 563 bodů (87+476), což z něho dělá druhého nejproduktivnějšího obránce draftovaného v roce 1996. Z této porce zvládl odkroutit v Torontu 878 utkání a nasbírat 520 bodů (83+437). Ve vyřazovacích bojích zvládl odehrát 102 střetnutí a posbíral v nich 39 bodů (6+33). Foto: Profimedia.cz

11. – 12. Michal Rozsíval – 106 zápasů (Pittsburgh Penguins, New York Rangers, Phoenix Coyotes, Chicago Blackhawks) Michal Rozsíval je jedním z řady kvalitních obránců, kteří prošli draftem v roce 1996 a následně se prosadili v NHL. Odchovanec jihlavské Dukly se dostal na řadu až ve čtvrtém kole, kdy si ho vybral Pittsburgh. Sezonu 1999/2000 už odehrál celou v NHL a velmi záhy se etabloval mezi nejlepší beky v soutěži. Hronkovi předchůdci. 11 českých beků, kteří před ním pokořili v NHL metu 40 bodů za sezonu Po odchodu z Pittsburghu pak potvrzoval svoje kvality necelých šest sezon v New Yorku Rangers, kde zaznamenal svou nejlepší bodovou sezonu. V ročníku 2006/07 se dopracoval na hranici 40 bodů a byl suverénně nejproduktivnějším zadákem mužstva. V týmu s ním tehdy byla početná česká kolonie – jeho spoluhráči byli Martin Straka, Petr Průcha, Karel Rachůnek a Marek Malík. Přes krátké angažmá ve Phoenixu se v roce 2012 dostal do Chicaga. Během šesti let v dresu Blackhawks se dvakrát radoval ze zisku Stanley Cupu. Ze 17 sezon, které strávil v NHL, si v 11 z nich zahrál v play-off. Ve 106 zápasech nashromáždil do statistik 25 bodů (5+20). Foto: Profimedia.cz

11. – 12. Martin Straka – 106 zápasů (Pittsburgh Penguins, Florida Panthers, New York Rangers) Martin Straka vyhrál s Plzní v roce 2013 českou extraligu a splnil si tak jeden velký sen. Velmi dobře na něj vzpomínají také v NHL, v níž se poprvé objevil v sezoně 1992/93. I za mořem byl ochotný na ledě nechat duši a proto byl v Pittsburghu, Ottawě, New Yorku Islanders, Floridě, Los Angeles a New Yorku Rangers velmi populární. Kariéru v zámoří zakončil s bilancí 257 nastřílených gólů. Od Jágra po Zohornu. Éra českých hokejistů v Pittsburghu trvá už přes 30 let Ve vyřazovacích bojích si zahrál jedenáctkrát v dresu tří klubů a odehrál v nich 106 střetnutí, ve kterých zaznamenal 70 bodů (26+44). Dvakrát se dostal do semifinále, ale finále pro něj zůstalo uzavřené. Foto: Profimedia.cz

10. Milan Hejduk – 112 zápasů (Colorado Avalanche) Útočník Milan Hejduk překročil magickou hranici tisíce zápasů v průběhu ročníku 2012/13, která byla jeho poslední v NHL. Celou kariéru v zámoří strávil v Coloradu, kde získal i Stanley Cup. V dresu Lavin odehrál 14 sezon a do statistik si zapsal 805 kanadských bodů (375+430). V play-off si zahrál devětkrát a nejvíc se mu vydařilo to, v němž se mužstvo radovalo z nejcennější trofeje v roce 2001, v němž ve 23 utkáních posbíral 23 bodů. Celkem ve vyřazovacích bojích zaznamenal ve 112 zápasech 76 bodů (34+42). Foto: Profimedia.cz

9. Roman Hamrlík – 113 zápasů (Tampa Bay Lightning, Edmonton Oilers, New York Islanders, Calgary Flames, Montreal Canadiens, Washington Capitals, New York Rangers) Zámořská kariéra Romana Hamrlíka nekončila zrovna slavně. Po jeho chybě New York Rangers inkasoval rozhodující gól a vypadl z play-off. Olympijský šampion z Nagana však dokázal i hodně dobrých věcí. Tak předně, byl první českou jedničkou v historii draftu NHL. Rodáka ze Zlína si v roce 1992 vybrala Tampa Bay, za kterou odehrál prvních šest sezon v NHL. Prošel také Edmontonem, New Yorkem Islanders, Calgary, Montrealem, Washingtonem a New Yorkem Rangers. A ve všech těchto týmech si zahrál i v play-off – patnáctkrát z dvaceti sezon, jež strávil v elitní zámořské lize. V souhrnu odehrál ve vyřazovacích bojích 113 utkání a do statistik si zapsal 41 bodů (3+38). Tvrdí, chytří i produktivní. 8 nejlepších českých obránců v historii NHL. Už se mezi ně dere Filip Hronek V zámoří působil až do sezony 2012/13, v součtu základní části a play-off odehrál přes 1500 zápasů. Z českých hokejistů jich více zvládl jen Jaromír Jágr. Hamrlík je zároveň nejproduktivnějším českým bekem v historii soutěže. Foto: Profimedia.cz

8. Dominik Hašek – 119 zápasů (Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings) Žádný jiný český gólman v NHL neodchytal tolik zápasů jako Dominik Hašek. A žádný jiný v zámoří ani tolik nezářil. Hašek patřil mezi nejlepší gólmany světa a svým stylem si podmanil i NHL. Do zámoří se vydal v roce 1990, v dresu Chicaga ale zpočátku příliš šancí nedostával. To se změnilo po dvou letech, kdy odešel do Buffala, kde předváděl skvělé výkony. Na vysněný Stanley Cup tam ale nedosáhl. Hvězdy v brankovišti. 5 českých gólmanů, kteří si zachytali v Utkání hvězd NHL Obrat nastal po odchodu do Detroitu, kam se Hašek přestěhoval v roce 2001. S Red Wings vybojoval nejcennější trofej, pak na rok sekl s hokejem, ale v další sezoně odešel do Ottawy, odkud se opět vrátil do Detroitu, kde získal další Stanley Cup. Během dlouhé a úspěšné kariéry v NHL získal šestkrát Vezina Trophy, dvakrát Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL a vysloužil si i řadu dalších ocenění. V roce 2012 dokonce ještě uvažoval o návratu do nejslavnější hokejové soutěže světa, ale i kvůli výluce o něj už nikdo nestál a Hašek definitivně ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

7. Petr Svoboda – 127 zápasů (Montreal Canadiens, Buffalo Sabres, Philadelphia Flyers) Čeští fanoušci už budou mít obránce Petra Svobodu navždy spojeného se zlatým gólem na olympiádě v Naganu, on však zanechal výraznou stopu také v NHL. V roce 1984 byl draftován Montrealem jako pátý v celkovém pořadí a okamžitě dostal šanci zahrát si v prestižní soutěži. Premiérový ročník zvládl na výbornou – odehrál 73 utkání, ve kterých zaznamenal 31 bodů (4+27), což ho řadí mezi nejlepší osmnáctileté obránce v historii ligy. VIDEO: Jak to bylo se zlatou trefou v Naganu? Tečoval Hejduk Svobodovu ránu? V roce 1986 pomohl Svoboda Habs k zisku Stanley Cupu a v kanadském klubu vydržel ještě dalších pět let, přičemž patřil k oporám mužstva. V sezoně 1987/88 byl s 46 body suverénně nejlepším borcem v +/- bodování a o rok později se poprvé (a naposled dostal v základní části nad čtyřicetibodovou metu, když dal osm branek a k nim přidal 37 asistencí. V ročníku 1991/92 se poprvé stěhoval – do Buffala. V sezoně 1994/95 zamířil do Philadelphie a kariéru zakončil v roce 2001 v dresu Tampy Bay. Stal se prvním českým hokejistou, který odehrál v základní části NHL více než tisíc zápasů. V play-off jich zvládl sto sedmadvacet ve třinácti sezonách. Jen čtyřikrát během kariéry si ve vyřazovacích bojích nezahrál.

6. Petr Sýkora – 133 zápasů (New Jersey Devils, Mighty Ducks of Anaheim, New York Rangers, Pittsburgh Penguins) Petra Sýkoru draftovalo New Jersey v roce 1995. Hned v následující sezoně mu dali v týmu hodně prostoru a mladý český útočník nabídnutou šanci využil. Postupně se propracoval mezi klíčové hráče a v roce 2000 mohl nad hlavu zvednout Stanley Cup. V klubu zůstal ještě další dva roky, pak zamířil do Anaheimu. Velké historické srovnání: Češi versus Slováci v NHL. A co kdyby neexistoval Jaromír Jágr? Postupně se přes New York Rangers, Edmonton, Pittsburgh a Minnesotu do New Jersey vrátil. S týmem bojoval ve finále Stanley Cupu, který ale získalo Los Angeles. Tím také Sýkorova zámořská mise skončila. Na jejím konci měl ve statistikách přes tisíc odehraných utkání v základní části soutěže a dalších 133 střetnutí v play-off. Nasbíral v nich 74 bodů (34+40). Foto: Profimedia.cz

5. Robert Holík – 141 zápasů (Hartford Whalers, New Jersey Devils, Atlanta Trashers) Bobby Holík byl prvním českým hokejistou, který s New Jersey vyhrál Stanley Cup. To se psal rok 1995. Krátce poté získal syn legendárního Jaroslava Holíka americké občanství. Jeden z nejlepších českých střelců v historii NHL si v zámoří zahrál ve čtyřech klubech a jen s New Yorkem Rangers si nezahrál v play-off. Nejvíc se mu dařilo v dresu Devils, s nimiž v roce 2000 podruhé vyhrál hokejový grál. Ve 141 zápasech ve vyřazovacích bojích se devětatřicetkrát radoval ze vstřelené branky a k nim zaznamenal 59 nahrávek. Foto: Profimedia.cz

4. Ondřej Palát – 150 zápasů (Tampa Bay Lightning, New Jersey Devils) V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59

Pokračování 12 / 14 3. David Krejčí – 160 zápasů (Boston Bruins) David Krejčí býval až do minulé sezony stálicí v sestavě Bostonu Bruins. Klub draftoval českého forvarda v roce 2004 jako 63. hráče v celkovém pořadí a od té doby mu byl věrný. Jen na jednu sezonu si odskočil do Olomouce, ale pak se do Ameriky ještě na jeden rok vrátil. V roce 2011 pomohl výbornými výkony k zisku Stanley Cupu. Od sezony 2006/07, kdy naskočil poprvé do NHL, odehrál 1032 utkání v základní části soutěže a 160 jich přidal v play-off. O Stanley Cup si zahrál ve třinácti z sezon v elitní lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 2. Patrik Eliáš – 162 zápasů (New Jersey Devils) Patrik Eliáš patřil dlouhá léta mezi nejrespektovanější hráče týmu. New Jersey ho získalo v draftu roku 1994 a od té doby až do konce kariéry neoblékl jiný dres. S týmem, ve kterém odehrál v součtu základní části a play-off přes 1 400 zápasů, oslavil dva Stanley Cupy. Je nejproduktivnějším hokejistou v historii klubu a jako druhý Čech překonal metu 400 vstřelených branek v NHL. Ve vyřazovacích bojích se objevil ve čtrnácti z 20 sezon, které odehrál v zámořské lize. Ve 162 utkáních si připsal na konto 125 bodů (45+80). Absolutní česká elita. 12 hokejistů s nejvyšším bodovým průměrem na zápas v historii NHL Občas se sice spekulovalo o tom, zda z New Jersey odejde, jeho pozice byla ale natolik silná, že mu vedení vždy nabídlo nový kontrakt a Eliáš spojil budoucnost s Devils až do roku 2016. Ve své poslední sezoně už ale kvůli zranění téměř nehrál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 1. Jaromír Jágr – 208 zápasů (Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Boston Bruins, Florida Panthers) Když Jaromír Jágr v roce 2008 opustil New York Rangers a zamířil do ruského Avangardu Omsk, rozloučili se v NHL s jednou z největších person soutěže, sečetli statistická data z jeho kariéry a plánovali, že jej brzy uvedou do Hokejové síně slávy. Pětinásobný vítěz bodování základní části a nejlepší Evropan v historii NHL však zase jednou všechny překvapil a o tři roky později se vrátil zpět. 18x play-off NHL v podání Jaromíra Jágra. Připomeňte si, kdy zářil a kdy se trápil Téměř ve všech statistikách soutěže patří Jágr do nejlepší desítky. Nebýt odchodu do KHL, mohl v historických tabulkách figurovat ještě výš. I tak je úžasné, kam to kladenský odchovanec dotáhl. Ve sbírce má dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu, zlato z olympiády i ze světového šampionátu. V nejlepších dobách byl nezastavitelný. Prakticky nešel odstavit od puku a z obránců často dělal jen statisty, kteří sledovali jeho exhibici. S Mariem Lemieuxem vytvořil v Pittsburghu jednu z nejúchvatnějších hokejových dvojic v dějinách. Foto: Profimedia.cz