Chelsea loví na severu Evropy. Klubovou akademii obohatí supertalent Jimi Tauriainen z Finska

K převodu práv Jimiho Tauriainena oficiálně dojde sice až 1. července, kdy se otevře přestupové okno, ale na sociálních sítích už se objevily fotografie, na nichž mladičký Fin podepisuje papíry s logem Chelsea, pózuje s klubovým dresem a koučem prvního týmu Frankem Lampardem. O tom, že Tauriainen není jen tak ledajakým fotbalistou, svědčí i fakt, že o jeho podpis velmi stál Juventus Turín, Inter Milán a několik dalších klubů v Anglii a Německu.

Jimi pochází z fotbalové rodiny. Jeho otec Pasi Tauriainen je čtyřiatřicetinásobným reprezentantem a dvojnásobným ligovým šampionem své země. Kromě Jimiho podědil sportovní talent také syn Julius, který je o dva roky starší a momentálně působí v juniorce německého Freiburgu.

Chelsea have signed young HJK player Jimi Tauriainen (16 yesterday) - he’ll move to London in the summer https://t.co/FN96tYLAYR #cfc pic.twitter.com/T7QTa1dYSr — Escape To Suomi 🇫🇮 (@EscapeToSuomi) March 9, 2020

Levonový mladík podle skautů Chelsea perfektně zapadá do herní filozofie klubu. Je to dynamický, atletický, skvěle technicky disponovaný a na svůj věk mimořádně vyspělý hráč.

Tauriainen je čtvrtým talentem ze severu Evropy, který se v posledních několika měsících upsal londýnskému velkoklubu. Připojil se tak k Lucasovi Bergströmovi a Bryanu Fiabemovi z Norska a ke Švédovi Edwinu Anderssonovi.

Je to poměrně zajímavý fenomén. Není to totiž ještě tak dávno, co skauti Chelsea s chutí lovili talenty především v Belgii. Nyní zřejmě otočili kormidlem a nějaký čas budou drancovat ve Skandinávii…