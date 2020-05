Chára, Hossa, Michálek a další. Toto je 7 největších trejdů v historii Ottawy Senators

Ottawa už mnohokrát mohutně měnila hráče. Připomeňte si sedm velkých trejdů, které tento klub v minulosti uskutečnil. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii. Zajímavé je, že ve velké části z nich figurují čeští či slovenští hokejisté.

Červen 2001: Alexej Jašin ↔ Zdeno Chára, Bill Muckalt a výběr v prvním kole draftu z roku 2001 (Jason Spezza)

Slovenský obránce Zdeno Chára byl součástí velkého trejdu Ottawy s New Yorkem Islanders. Jeho angažmá se Senátorům náramně vyplatilo. (Foto: Profimedia.cz) V červnu roku 2001 se lidé, zodpovědní za složení týmu v New Yorku Islanders, museli zbláznit. Dopustili totiž, aby z klubu odešel slovenský obr Zdeno Chára. Tehdy čtyřiadvacetiletý bek byl vyměněn do Ottawy spolu s Billem Muckaltem. Současně klub pustil Senátorům výběr v prvním kole draftu. Opačným směrem putoval ruský útočník Alexej Jašin, jenž byl tehdy zkušeným a uznávaným hráčem. Během sedmi sezon, které strávil v kanadském klubu, se pyšnil průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Za Ottawu odehrál 504 zápasů a nasbíral 491 bodů. Jak se (hloupě) zbavit superhvězdy. 5 nejhorších přestupů v historii NHL Po trejdu se Chára vyprofiloval v jednoho z nejlepších a nejvytíženějších obránců v NHL, který trávil na ledě v průměru 25 minut za zápas. V Ottawě odkroutil čtyři sezony, odehrál 299 utkání a připsal si do statistik 146 bodů, pak zamířil do Bostonu, kde pomohl v roce 2011 vybojovat Stanley Cup. Za volbu v prvním kole draftu, kterou dostali za Jašina, si Senators navíc vybrali ještě v témže roce jako druhého v pořadí Jasona Spezzu, který byl oporou týmu až do konce sezony 2013/14. Islanders nakonec nad obchodem hořce zaplakali. Jašin odehrál v dresu Ostrovanů jen pět sezon, ale protože v klubu podepsal dlouhodobý a lukrativní kontrakt, pobíral roční mzdu ve výši 2,2 milionu dolarů i když v roce 2007 opustil NHL, a to až do roku 2014. To už byl ale dvě léta ve sportovním důchodu…

Srpen 2005: Marián Hossa a Greg de Vries ↔ Dany Heatley

Kanadský útočník Dany Heatley nastřílel v prvních dvou sezonách po trejdu z Atlanty v dresu Ottawy rovných padesát gólů. (Foto: Profimedia.cz) Talentovaný kanadský útočník Dany Heatley se stal v draftu roku 2000 kořistí Atlanty Trashers, která si ho vybrala jako druhého hráče v celkovém pořadí. Nadaný hokejista si však v září roku 2003 pořádně zkomplikoval život. Řídil příliš rychle své Ferrari 360, narazil do zdi a při nehodě zahynul jeho spoluhráč Dan Snyder. Heatley byl odsouzen podmínečně na tři roky a mocně toužil po tom, aby vypadl z Atlanty pryč. Trashers našli partnera ochotného měnit v Ottawě. Klub prahl po slovenském forvardovi Mariánovi Hossovi, kterého díky trejdu získal. K němu dostal od Senátorů navrch ještě kanadského beka Grega de Vriese. Heatley se Ottavě vyplatil. V prvních dvou sezonách v dresu Senátorů nastřílel v základní části rovných padesát gólů a nasbíral přes sto kanadských bodů. Dodnes je jediným hráčem klubu, jemuž se to podařilo. Když se však v sezoně 2008/09 stal trenérem mužstva Cory Clouston, nepadli si s Heatleym do oka, což vyvrcholilo hráčovým plivancem na kouče a odchodem do San Jose, kde jeho výkony začaly stagnovat a postupně i uvadat.

Září 2009: Dany Heatley ↔ Milan Michálek, Jonathan Cheechoo

Český útočník Milan Michálek byl součástí výměny mezi San Jose Sharks a Ottawou Senators v roce 2009. Hlavní hvězdou trejdu byl Dany Heatley. (Foto: Profimedia.cz) Antipatie mezi koučem Corym Cloustonem a útočníkem Danym Heatleym byly natolik velké, že trejd zlobivého dítěte kanadského hokeje se stal nevyhnutelný. Před startem sezony 2009/10 se Ottawa dohodla na výměně s Edmontonem, odkud měli do klubu za Heatleyho zamířit tři hráči – Dustin Penner, Andrew Cogliano a Ladislav Šmíd. Jenže Heatley si postavil hlavu a přestup k Olejářům odmítl. Generální manažer Senators Bryan Murray byl tedy nucen sáhnout k plánu B a Heatley se stěhoval do San Jose. Opačným směrem putovali útočníci Jonathan Cheechoo a Milan Michálek. Sourozenci Michálkovi a 23 dalších bratrů, kteří se potkávají na ledě v NHL Cheechoo, který v sezoně 2005/06 dokázal nastřílet v dresu Sharks v základní části soutěže 56 branek, se však v Ottavě neprosadil. Odehrál tam svých posledních 61 utkání v NHL, v nichž dal jen pět gólů a následně už jen působil ve farmářském týmu než v sezoně 2013/14 odešel do KHL, kde hrál v dresu Záhřebu, Minsku a ve Slovanu Bratislava. To Milan Michálek se stal na sedm let nepostradatelnou personou Senators.

Duben 2013: Ben Bishop ↔ Cory Conacher a výběr ve čtvrtém kole draftu z roku 2013 (Tobias Lindberg)

Brankář Ben Bishop z Ottawy a Cory Conacher z Tampy Bay si jen pár týdnů po pořízení tohoto záběru vyměnili dresy. (Foto: Profimedia.cz) V sezoně 2012/13 museli Senátoři učinit nelehké rozhodnutí. Měli kvalitního a zkušeného gólmana Craiga Andersona a vedle něho dva z nejtalentovanějších mladých brankářů v NHL – Bena Bishopa a Robina Lehnera. Bylo jasné, že tři ambiciózní kohouti na jednom brankovišti dlouho vydržet nemohou, proto se v Ottawě rozhodli, že si ponechají Andersona s Lehnerem a dvoumetrového obra Bishopa pustí jinam, konkrétně do Tampy Bay. Nebylo to dobré rozhodnutí. Obři a čahouni aneb 5 nejvyšších hráčů v aktuální sezoně NHL V kanadském klubu si prý nedovedli představit, že by se Bishop mohl někdy stát jedním z nejlepších gólmanů v NHL. Stejně tak nikoho v Ottawě ani v nejhorším snu nenapadlo, že by Cory Conacher, který přišel jako náhrada, mohl tak zásadně zklamat. V dresu Tampy Bay byl totiž vážným aspirantem na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony, ale po přestupu šly jeho výkony rapidně dolů. Hned v následující sezoně ho Senators pustili do Buffala a pak přes New York Islanders a farmářské týmy doputoval přes švýcarský Bern zpátky do Tampy Bay. To Bishop se v Tampě etabloval na tři sezony v nezpochybnitelnou jedničku mezi tyčemi a vyrostl v jednoho z nejlepších brankářů v NHL. Z této pozice ho vystrnadil až v ročníku 2016/17 ruský mladík Andrej Vasilevkij. Bishop byl v únoru roku 2018 vytrejdován do Los Angeles a od následující sezony drží nad vodou Dallas Stars.

Červenec 2013: Jakob Silfverberg, Stefan Noesen a výběr v prvním kole draftu z roku 2014 (Nick Ritchie) ↔ Bobby Ryan

Američan Bobby Ryan měl v Ottawě nahradit dlouholetou oporu týmu Švéda Daniela Alfredssona. Zatím to tak docela nezvládl. (Foto: Profimedia.cz) Když odešel v létě roku 2013 jako volný hráč do Detroitu Daniel Alfredsson, v Ottawě hledali za dlouholetého vůdce a tahouna týmu náhradu. A byli ochotni na oplátku nabídnout hodně. Nakonec padla volba na amerického forvarda Bobbyho Ryana z Anaheimu. Obchod se uskutečnil a Senátoři za Ryana obětovali hned dva perspektivní hráče – Jakoba Silfverberga a Stefana Noesena. K nim klub přidal ještě výběr v prvním kole draftu v roce 2014, v němž Anaheim sáhl po desátém borci v celkovém pořadí – Nicku Ritchiem. Těžko říct, kdo na trejdu víc vydělal. Zatímco Ryan, který podepsal se Senátory sedmiletý kontrakt v hodnotě 50,75 milionu dolarů, pendluje mezi druhou a třetí pětkou, Noesena Ducks vytrejdovali do New Jersey Devils, Ritchie je momentálně hráčem Bostonu a pouze Silfverberg patří k oporám mužstva.

Únor 2016: Jared Cowen, Colin Greening, Milan Michálek, Tobias Lindberg a výběr ve druhém kole z draftu roku 2017 (Eemeli Räsänen) ↔ Dion Phaneuf, Matt Frattin, Casey Bailey, Ryan Rupert, Cody Donaghey

Takhle si to rozdávali na ledě Milan Michálek z Ottawy a Dion Phaneuf z Toronta v lednu roku 2015. Téměř přesně o rok později se oba stali součástí ohromné výměny mezi oběma kanadskými kluby. (Foto: Profimedia.cz) Senators byli před čtyřmi lety aktéry megavýměny s Torontem Maple Leafs, v níž byl hlavní personou obránce Dion Phaneuf. Devátý výběr z draftu v roce 2003 putoval po šesti letech v dresu Javorových listů, jež vedl jako kapitán, do Ottawy. Doprovodili ho čtyři další spoluhráči – bek Cody Donaghey a útočníci Matt Frattin, Casey Bailey a Ryan Rupert. Opačným směrem zamířili forvardi Colin Greening, Tobias Lindberg a Milan Michálek spolu se zadákem Jaredem Cowenem. K nim získalo Toronto ještě právo na výběr v druhém kole draftu v roce 2017. Tento obchod je dodnes jedním z největších v historii klubu. Od Phaneufa si v Ottawě hodně slibovali, ale jeho angažmá bylo velkým zklamáním. Ze zbylých čtyř příchozích jen Bailey odehrál za Senators sedm utkání. Na druhé straně si zahráli v dresu Toronta všichni tři vytrejdovaní, ale žádný z nich tam díru do světa neudělal.