Chára, Hossa a spol. Jak si vedly v draftech NHL od roku 1990 pozdější slovenské hvězdy?

Český hokej zažil loni nadprůměrný draft NHL. Zámořské kluby si v něm vytáhly z osudí 13 tuzemských hokejistů a jeden z nich šel na řadu v prvním kole. Slováci však zažili po dvou úspěšných letech mimořádně skromný draft, v němž byl vybrán jediný hokejista, a to až v sedmém kole.



Jediným slovenským hráčem v loňském draftu NHL byl útočník Miroslav Šatan junior, kterého si coby 212. v celkovém pořadí vybral Washington. Pokud se chce jednou etablovat v nejslavnější lize světa, čeká ho ještě hodně práce. To jiní Slováci z draftů se v NHL dokázali v minulosti prezentovat jako opravdové hvězdy. Nechme teď stranou borce, kteří prošli výběrem ještě před změnou politických poměrů a soustřeďme se na ty nejlepší, kteří se objevili v draftech od roku 1990. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Jaroslav Halák – 271. místo (2003, Montreal Canadiens) Brankář Jaroslav Halák odešel v roce 2014 do New Yorku Islanders, dovedl Ostrovany do play-off a dokonce překonal dlouholetý klubový rekord v počtu vítězných zápasů v řadě. Ve Washingtonu, St. Louis ani Montrealu, který ho před 22 lety draftoval, tak silnou pozici neměl. Postupem času se však zařadil mezi uznávané gólmany soutěže a spolu s Finem Tuukkem Raskem vytvořili špičkové brankářské duo v Bostonu. DRAFT NHL 2003: 14 podceněných hokejistů, kteří předčili očekávání Po odchodu z týmu Bruins zakotvil na rok ve Vancouveru a na závěr kariéry odchytal povedenou sezonu 2022/23 v dresu New Yorku Rangers. Následně zamířil do sportovního důchodu. V NHL za sebou nechal ve statistikách 581 střetnutí a 53 vychytaných nul. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pavol Demitra – 227. místo (1993, Ottawa Senators) Byl to skvělý hráč a báječný člověk. Stejně jako čeští hokejisté Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček zahynul při letecké tragédii v Jaroslavli. VIDEO: Nejslavnější góly hokejových hrdinů - Marka, Vašíčka a Rachůnka Kdo by v roce 1993 řekl, že z Pavola Demitry „vyroste“ jeden z nejlepších slovenských hokejistů všech dob. V NHL debutoval hned v další sezoně po draftu, v dresu Ottawy tehdy zasáhl do 12 zápasů. U Senátorů vydržel tři roky, než odešel do St. Louis, kde naplno začala zářit jeho hvězda. Zahrál si také v Los Angeles, Minnesotě a Vancouveru, odkud v roce 2010 zamířil do Jaroslavle. V NHL odehrál 848 zápasů, ve kterých posbíral 768 kanadských bodů. Dalších 59 bodů posbíral v 94 utkáních v bojích o Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Peter Bondra – 156. místo (1990, Washington Capitals) Peter Bondra spojil převážnou část kariéry s Washingtonem, který ho v roce 1990 draftoval. Brzy ukázal, že to byla správná volba a v dresu Capitals býval obávaným kanonýrem. Stal se 37. hráčem v historii soutěže, který pokořil hranici 500 branek. Velké srovnání: Češi vs. Slováci v NHL. A co kdyby neexistoval Jaromír Jágr? Rodák z ukrajinského Lutsku v NHL odehrál 1 081 zápasů, ve kterých nastřílel 503 branek a přidal 389 asistencí. V osmdesáti střetnutích v play-off zaznamenal 30 gólů a 26 nahrávek. Mistr světa z roku 2002 hrál za Washington necelých 14 let, krátce byl v Ottawě, jednu sezonu odehrál za Atlantu a poslední zámořský ročník strávil v Chicagu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Miroslav Šatan – 111. místo (1993, Edmonton Oilers) Miroslav Šatan definitivně ukončil kariéru v roce 2014. Do hokejového důchodu tak odešel jeden z nejlepších slovenských hráčů v historii, čtyřnásobný medailista z mistrovství světa, šampion z roku 2002, trojnásobný vítěz slovenské ligy a držitel Stanley Cupu z roku 2009. Na 111. hráče draftu 1993 slušná bilance, co říkáte? Šatan po dvou letech v Edmontonu odešel do Buffala, v jehož barvách strávil osm sezon. Další tři roky pokračoval v New Yorku Islanders, v sezoně 2008/09 byl v Pittsburghu a o rok později se s NHL loučil v dresu Bostonu. V elitní soutěži odehrál 1 050 zápasů, ve kterých nastřádal 735 kanadských bodů. Dalších čtyřiapadesát posbíral v bojích o Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Michal Handzuš – 101. místo (1995, St. Louis Blues) Michal Handzuš uspěl v draftu v roce 1995, ve kterém ho získalo St. Louis. Za Blues hrál dva a půl roku, než odešel do Phoenixu. Ani mezi Kojoty nevydržel dlouho a putoval do Philadelphie. Krátce se mihl v Chicagu, kam se přes Los Angeels a San Jose v průběhu sezony 2012/13 vrátil. Byl to zlatý comeback, s Blackhawks totiž ihned vybojoval Stanley Cup a ke zlaté medaili z mistrovství světa 2002 přidal další skvělý úspěch. V NHL nastoupil celkově k 1010 zápasům, ve kterých nastřádal 483 kanadských bodů. V play-off přidal 116 utkání a 46 bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Róbert Švehla – 78. místo (1992, Calgary Flames) Slovenský ofenzivní zadák Róbert Švehla spojil kariéru v NHL s Floridou, draftován byl však v roce 1992 Calgary. Zatímco v barvách Flames však neodehrál v NHL jediné utkání, v dresu Panthers působil osm povedených sezon, během kterých se jednou propracoval nad padesátibodovou metu v základní části soutěže a třikrát nad čtyřicetibodovou. Přišli jen na skok, pak řekli sbohem. 10 nejlepších hráčů v historii Toronta, kteří strávili v klubu jen jedinou sezonu V roce 2002 podepsal roční kontrakt s Torontem a předváděl na ledě přesně to, co se od něho očekávalo. Odehrál všech 82 utkání v základní části a v nich si připsal na konto 45 bodů (7+38). Další tři body za asistence zaznamenal v sedmi zápasech play-off. Maple Leafs však vypadli po sedmizápasové bitvě s Philadelphií. Sezonu si pak ještě prodloužil na mistrovství světa, kde pomohl slovenskému týmu k bronzovým medailím, a po šampionátu ukončil kariéru.

Pokračování 8 / 12 Zdeno Chára – 56. místo (1996, New York Islanders) Kdyby jen skauti v roce 1996 tušili, že nejlepším mladíkem, po němž mohou sáhnout, je slovenský obr Zdeno Chára. Jenže nikdo z nich neměl dost představivosti nebo předvídavosti, a tak se nadaný bek dostal na řadu až jako šestapadesátý, když si ho vybrali Ostrované z New Yorku, kde také strávil tři úvodní sezony v NHL. V červnu roku 2001 se však lidé, zodpovědní za složení týmu Islanders, museli zbláznit. Dopustili totiž, aby z klubu Chára odešel. Tehdy čtyřiadvacetiletý bek byl vyměněn do Ottawy spolu s Billem Muckaltem. Současně klub pustil Senátorům výběr v prvním kole draftu. Jak se (hloupě) „zbavit“ superhvězdy. Toto je 5 „nejhorších obchodů“ v historii NHL Opačným směrem putoval ruský útočník Alexej Jašin, jenž byl tehdy zkušeným a uznávaným hráčem. Po trejdu se Chára vyprofiloval v jednoho z nejlepších a nejvytíženějších obránců v NHL, který trávil na ledě v průměru 25 minut za zápas. V Ottawě strávil čtyři sezony, odehrál 299 utkání a připsal si do statistik 146 bodů, pak zamířil do Bostonu, kde pomohl v roce 2011 vybojovat Stanley Cup. Chárova „pracovní“ morálka byla v NHL legendární. Údajně měl svou vlastní sadu klíčů, aby se kdykoli mohl dostat na led v Bostonu a trénovat podle libosti. Slovenský obr byl navzdory své výšce, hmotnosti a později i věku překvapivě obratný. Na každou jeho hokejku prý padly přibližně dva vzrostlé stromy (to je vtip, samozřejmě). Když Bruins podepsali v roce 2006 s Chárou smlouvu, udělali jedno z nejlepších rozhodnutí v historii klubu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Jozef Stümpel – 40. místo (1991, Boston Bruins) Rodák z Nitry a mistr světa z roku 2002 patří k nejlepším slovenským hokejistům všech dob. Do NHL nakoukl Jozef Stümpel už v sezoně1991/92, ve které odehrál čtyři zápasy za Boston. O šest let později se přesunul do Los Angeles, kde během prvního ročníku nasbíral 72 kanadských bodů, čímž pokořil rok staré maximum z Bruins. 10 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se hvězdami NHL V dalších letech už tak produktivní nebyl, vrátil se do Bostonu, pak zase do Los Angeles a v roce 2008 odehrál poslední zámořskou sezonu v dresu Floridy. V součtu NHL a play-off pokořil hranici tisíce odehraných zápasů, ve kterých si připsal přes 700 kanadských bodů. Následně se přesunul do Astany, hrál za Minsk, Karpat Oulu či Spartak Moskva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Žigmund Pálffy – 26. místo (1991, New York Islanders) Žigmund Pálffy je dalším hokejistou z úspěšné slovenské generace, která vybojovala zlato na mistrovství světa v roce 2002 i bronz o rok později. Draftem prošel v roce 1991 ve druhém kole, celkově jako 26. v pořadí. Islanders mu ale dali šanci až o dva roky později a to jen na pět zápasů. Pálffyho herní vytížení ale rostlo a v sezoně 1996/97 zaznamenal 90 kanadských bodů. Po šesti letech odešel z New Yorku do Los Angeles, kde strávil dalších pět úspěšných sezon. V NHL si naposledy zahrál v ročníku 2005/06 a ve 42 zápasech nasbíral stejný počet bodů. V zámoří odehrál v NHL 684 zápasů a posbíral v nich 713 bodů. Kariéru ukončil v roce 2013 v rodné Skalici. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Marián Hossa – 12. místo (1997, Ottawa Senators) Trenčínský rodák Marián Hossa vyhrál třikrát Stanley Cup. K poslednímu z nich pomohl v roce 2015 Chicagu parádním přínosem. V základní části zaznamenal 61 kanadských bodů a v play-off přidal dalších sedmnáct. V součtu základní části NHL a play-off posbíral 1 283 bodů v 1514 zápasech a právem se může považovat za jednoho z nejlepších slovenských hokejistů všech dob. Účastníkovi čtyř olympijských her, který hrával za Ottawu, Atlantu, Pittsburgh a Detroit zkrátily kariéru vážné kožní problémy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Marián Gáborík – 3. místo (2000, Minnesota Wild) Kdo ví, zda by hokejisté Los Angeles získali v roce 2014 Stanley Cup, kdyby v kádru neměli Mariána Gáboríka. Trenčínský rodák rok předtím vyměnil New York Rangers za Atlantu, ani tam se mu ale příliš nevedlo. Pak přišel trejd do Los Angeles, Gáborík se v play-off blýskl 22 body a stal se hlavní hvězdou vyřazovací fáze. V NHL pokořil hranici 800 kanadských bodů a v play-off posbíral dalších osmapadesát v 84 zápasech. Nebýt jeho náchylnosti ke zraněním, mohl být superhvězdou zámořské ligy. Foto: Profimedia.cz