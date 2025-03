Chance ligu v zimě opustilo 17 gólů. Toto je 11 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny

Část 1 / 12



Jedenáct fotbalistů, kteří dali v souhrnu 17 gólů. To je poměrně zanedbatelná ztráta, o kterou během zimy přišla česká nejvyšší soutěž. Všechny borce s podzimními brankami na kontě, kteří zmizeli z Chance ligy do zahraničních soutěží, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Daniel Fila (Slavia Praha → Benátky) – 1 gól Útočníkovi Danielu Filovi je 22 let, ale na kontě má už poměrně bohaté ligové zkušenosti. V sezoně 2020/21 si odbyl debut v nejvyšší soutěži v dresu Brna a odehrál během ní 21 utkání. V dalším ročníku už byl plnoprávným hráčem Mladé Boleslavi, za niž zvládl 20 ligových zápasů, nastřílel čtyři branky a vysloužil si přestup do Edenu, za který pražský klub údajně zaplatil skoro 30 milionů korun. Oblíbená trasa. 5 současných hráčů Slavie, kteří přišli do Edenu z Mladé Boleslavi V sešívaném dresu toho ale moc neodehrál. Minulé dvě sezony strávil na hostování v Teplicích, kde se mu náramně dařilo, ale po návratu do Slavie už jen paběrkoval minuty. V podzimní části prvoligové sezony odehrál pouze čtyři utkání a nahlas se mluvilo o jeho opětovném odchodu z Edenu, kde měl podepsanou smlouvu do roku 2026. Šuškalo se o hostování v Liberci, nakonec ale přestoupil do Itálie a upsal se do roku 2029 Benátkám. Pražané za něj inkasovali asi sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Filip Prebsl (Slavia Praha → Górnik Zabrze) – 1 gól Dvaadvacetiletý Filip Prebsl je odchovancem Slavie, která ho v únoru 2022 pustila na hostování do Liberce. Ligovou premiéru si odbyl v sezoně 2022/23, v níž naskočil do 26 ligových utkání a většinou byl v základní sestavě Slovanu, v té minulé nastřádal stejný počet startů. 5 třicátníků ve Slavii. Kanonýr, kapitán, marod i gólman, který nechytá Hostování mu vypršelo po skončení ročníku 2023/24 a on se vrátil do Edenu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2028. Na podzim odehrál 13 ligových střetnutí, ve kterých byl osmkrát v základní sestavě, ale do branky se trefil jen jednou – v utkání s Českými Budějovicemi (4:0). Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena činí 2,3 milionu eur. Jeho talent nyní využívají v polském Górniku Zabrze, kam odešel na hostování do konce sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Conrad Wallem (Slavia Praha → St. Louis City) – 1 gól Někdejší norský mládežnický reprezentant Conrad Wallem přišel do Edenu předloni v létě z klubu Odds BK. Na české prostředí si zvykal poměrně pomalu, v minulém ročníku hrával skoro pravidelně v základní sestavě - v 25 ligových zápasech dal pět branek a na dalších pět nahrál. V tom současném spíše paběrkoval starty jako střídající hráč. Během šesti utkání dal jednu branku. Univerzál, který může hrát na levé straně zálohy či útoku, nebo jako centrální středopolař, má slušný fyzický fond a dobrou techniku. Drahé zboží. 10 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu Když podepisoval smlouvu do roku 2027, činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt asi 33 milionů korun, Slavia však z něj zaplatila o pár milionů víc. Na konci ledna odešel z Edenu na hostování do konce kalendářního roku do americké MLS, kde hájí barvy klubu St. Louis City. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Matěj Jurásek (Slavia Praha → Norwich City) – 1 gól Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v ročníku 2020/21. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech, takže se aspoň malou měrou podílel na zisku zatím posledního mistrovského titulu. Následně byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbíral cenné minuty mezi zkušenými hráči. Na jaře roku 2022 pak hostoval ve Vlašimi. 4 fotbalisté, které během ledna koupila Slavia. Účet? 170 milionů korun V ligové sezoně 2022/23 se už v sešívaném dresu objevil v 21 střetnutích a blýskl se šesti góly a pěti nahrávkami. V té minulé odehrál 25 zápasů, ve kterých dal pět branek a přidal k nim tři asistence. V Edenu dobře věděli, že v talentovaném mladíkovi mají uložené peníze. Jeho tržní cena šla vytrvale nahoru a od předloňského léta se zvedla z jednoho milionu na sedm milionů eur, tedy na přibližně 150 milionů korun. Za tuto částku opustil v polovině ledna Prahu a zamířil do druholigového anglického Norwiche, kde podepsal smlouvu do roku 2030. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Markus Solbakken (Sparta Praha → Pisa) – 1 gól Sparta loni v lednu o záložníka Markuse Solbakkena hodně stála a do norského Stavangeru za něj poslala asi 55 milionů korun. V jarní části minulé sezony zasáhl do 12 střetnutí, ale do statistik si nezapsal žádný gól ani asistenci. Průkopníci ze Skandinávie. 20 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou Výkony aktuálně čtyřiadvacetiletého borce budily rozpaky, přesto dostal důvěru i na začátku současného ročníku. V něm odehrál 13 ligových zápasů, z toho však jen pět v základní sestavě. Do statistik si zapsal jednu asistenci a také gól, kterým jako střídající hráč rozhodl jako střídající hráč prosincové domácí utkání s Bohemians (1:0). Další už ale nepřidá. Z Letné jej vyexpedovali na hostování do druholigové italské Pisy. Součástí dohody je též opce na následný přestup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Roman Čerepkai (FK Teplice → FC Košice) – 1 gól Slovenský útočník Roman Čerepkai je odchovancem Slovanu Bratislava. V 16 letech byl půl roku na stáži v italské Sampdorii Janov a po návratu se prokousával klubovou hierarchií Belasích. V létě roku 2022 byl zlákán skauty Teplic a vydal se za fotbalovým chlebem na sever Čech. Matadoři a veteráni. 20 nejstarších fotbalistů, kteří od roku 2000 hráli v nejvyšší české soutěži V předminulém ročníku naskočil do čtyř ligových utkání v podzimní části, ale na jaře byl na hostování ve Zlatých Moravcích, kde strávil také podzim další sezony. Na konci prosince 2023 se vrátil na Stínadla a v jarní části ročníku 2023/24 odehrál 14 ligových utkání. Na podzim v tom současném se objevil ve 13 soubojích v nejvyšší české lize. I když byl jen čtyřikrát v základní sestavě, poměrně se mu vedlo – dal svůj premiérový ligový gól, kterým na hřišti Pardubic zařídil tři body za výhru 1:0, a do statistik si zapsal ještě tři asistence. Na konci ledna ale neodolal vábení z vlasti a nabral směr na Košice. Tamnímu klubu se upsal do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Eduardo Nardini (FK Jablonec → ACSM Poli Iasi) – 1 gól Když loni v létě přišel do Jablonce z druhé kyperské ligy Brazilec Eduardo Nardini, nemusel severočeský klub platit žádné odstupné, protože sedmadvacetiletý obránce či defenzivní záložník byl volným hráčem. Na severu Čech vydržel jen půl roku, během něhož se objevil v 11 ligových zápasech, většinou jen jako náhradník. Přesto se dokázal jednou zapsat mezi střelce – v listopadovém domácím utkání přispěl gólem k porážce Teplic (3:0). V jarní části jej už na českých pažitech neuvidíme, protože se tiše vytratil do Rumunska, kde hraje v nejvyšší soutěži za klub Poli Iasi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Jegor Cykalo (FK Teplice → Ruch Chořov) – 2 góly V létě roku 2021 přišel z Ukrajiny do Tatranu Rakovník obránce či defenzivní záložník Jegor Cykalo. Přes Horky nad Jizerou se o rok později objevil v béčku Teplic, odkud si prošlapal cestu do prvního celku. V jarní části ročníku 2022/23 hostoval v Opavě, ale v další sezoně se čtrnáctkrát objevil v prvoligovém dresu severočeského klubu. Do brankových statistik se ale zapsal až v aktuálním ročníku – na podzim naskočil do 12 utkání, z toho sedmkrát v základní jedenáctce, a kromě jedné asistence se dvakrát trefil za záda gólmanů. Povedlo se mu to na hřišti Baníku Ostrava (2:3) a v Plzni, kde jeho branka znamenala bod za remízu 1:1. Školáci v první lize. 18 nejmladších fotbalistů, kteří od roku 2000 hráli v nejvyšší české soutěži Na konci ledna se se stadionem Na Stínadlech rozloučil a vypravil se do Polska, kde bude do konce sezony hostovat v Chořově. Součástí dohody je i opce na pozdější přestup, takže do Teplic se už možná nevrátí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Martin Regáli (MFK Karviná → Tatran Prešov) – 2 góly Útočník Martin Regáli se narodil v Prešově, a tam také před měsícem zamířil z Karviné do tamního druholigového Tatranu. Ve slezském klubu pobyl přesně rok – přišel do něj loni v zimě z belgického Kortrijku, v jarní části minulé sezony mu pomohl dvěma brankami a zahrál si i v baráži. V tomto ročníku se objevil na hřišti v nejvyšší soutěži desetkrát, ale čtyřikrát jako hráč základní jedenáctky. I tak dal dvě branky. V obou případech však jen mírnil porážky s Libercem (1:3) a se Spartou (1:4). V novém působišti už má na kontě první start a celých 90 odehraných minut. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Erik Jirka (Viktoria Plzeň → Piast Gliwice) – 3 góly Slovenský forvard Erik Jirka strávil na západě Čech dvě a půl sezony. Trnavský odchovanec je v 27 letech už ostříleným světoběžníkem. Hrál v Srbsku, ve Španělsku, odkud v létě roku 2022 přišel z Ovieda zadarmo jako volný hráč do Plzně, a nyní se po necelých pěti letech vrací do Polska. Fotbalové klenoty od sousedů. 5 nejdražších Slováků, kteří hrají v české Chance lize V dresu Viktorie odehrál 61 ligových utkání, ve kterých dal deset branek a zaznamenal sedm asistencí. V aktuální sezoně se v Chance zapasal mezi střelce třikrát ve dvanácti zápasech. Na západě Čech měl podepsanou smlouvu do konce června, dohodl se ale na odchodu Gliwic, kde se upsal do roku 2026. V Ekstraklase už stačil odehrát pět střetnutí a připsal si na konto jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Ľubomír Tupta (Slovan Liberec → Widzew Lodž) – 3 góly V 26 letech je fotbalový životopis slovenského útočníka Ľubomíra Tupty pěkně bohatý. Odchovanec Prešova se ještě jako teenager vypravil do Itálie, kde byl pět let hráčem Verony. Hellas ho však pravidelně expedoval na hostování – zahrál si v Ascoli, v Sionu a v sezoně 2021/22 byl zapůjčen do Liberce, kde na sebe upozornil velmi povedenými výkony. Neskuteční borci. 9 fotbalistů, kteří dali alespoň čtyři góly v jednom ligovém zápase V září 2022 se upsal jako volný hráč dalšímu italskému klubu, ale Pescara ho po podzimní části sezony poslala hostovat opět do Liberce. Na severu Čech během jarní části ligového ročníku zářil a v 17 zápasech se blýskl šesti brankami. Na začátku předloňských prázdnin pak podepsal se Slovanem smlouvu. V aktuální sezoně odehrál všech 21 ligových zápasů, dokonce si zahrál ještě v úvodních dvou jarních kolech, a na konto si připsal tři góly a jednu asistenci. Následně odešel na hostování do polského Widzewu Lodž. Součástí dohody je také opce na pozdější přestup. Foto: Profimedia.cz