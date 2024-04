Cestovatelé. 4 čeští hokejisté, kteří v NHL hráli za 8 či více klubů

Část 1 / 5



Jsou hráči, kteří v NHL odehráli třeba jen jeden zápas. Pak jsou takoví, kteří v zámoří zvládli stovky duelů v jednom týmu. A jsou další, kteří během zámořské kariéry vystřídali spoustu celků. To je případ kvarteta českých hokejistů, kteří za Atlantikem oblékli barvy osmi či více klubů. Kteří to jsou, to se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 Jaromír Jágr - 9 klubů Kluby: Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers, Calgary Flames Předtím, než se Jaromír Jágr vrátil v roce 2008 do Evropy, hrál v NHL jen ve třech týmech. Jedenáct let byl v Pittsburghu, se kterým získal dva Stanley Cupy, dva a půl roku hrál za Washington a tři a půl v New Yorku. VIDEO: Žvejka a dalších 7 nezapomenutelných reklam Jaromíra Jágra Z ruského z Omsku pak zamířil do Philadelphie. Po roce se stěhoval do Dallasu a sezonu dokončil v Bostonu. V dalším ročníku se stal „Ďáblem“ a pak nabral z New Jersey směr na Floridu. Ani to však nebyla jeho konečná stanice. Jeho devátým působištěm, kde zazpíval labutí píseň své kariéry v NHL, bylo Calgary. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Robert Lang - 8 klubů Kluby: Los Angeles Kings, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks, Montreal Canadiens, Phoenix Coyotes Robert Lang uspěl v draftu roku 1990, kde si počkal na výběr až do sedmého kola. Debut v NHL si odbyl v sezoně 1992/93 v Los Angeles, kde hrál čtyři léta. V roce 1997 odešel na tři zápasy do Bostonu a následně posílil Pittsburgh, kde strávil pět let. Následovaly štace ve Washingtonu, Detroitu a roční působení v Chicagu, Montrealu a Phoenixu, kde olympijský šampion z Nagana v sezoně 2009/10 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 Martin Ručinský - 8 klubů Kluby: Edmonton Oilers, Québec Nordiques, Colorado Avalanche, Montreal Canadiens, Dallas Stars, New York Rangers, St. Louis Blues, Vancouver Canucks Martin Ručinský po draftu v roce 1991 odehrál v Edmontonu jen dva zápasy a odešel do Québecu, kde strávil tři kompletní sezony. Ročník 1995/96 rozdělil mezi Colorado a Montreal, kde byl až do roku 2002. Pak hrál za Dallas, New York Rangers, St. Louis, Vancouver a v sezoně 2006/07 byl opět v týmu Blues, kde hrál dva roky a následně se vrátil do extraligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Radek Dvořák - 8 klubů Kluby: Florida Panthers, New York Rangers, Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Atlanta Trashers, Dallas Stars, Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes Rodák z Tábora Radek Dvořák prožil úspěšnou kariéru, během které prošel osmi zámořskými kluby. V roce 1995 byl desítkou draftu, získala ho Florida, která mu ihned dala šanci. Mezi Panthers strávil necelých pět let, než odešel do New Yorku Rangers. Následně zamířil do Edmontonu, se kterým si v sezoně 2005/06 zahrál finále Stanley Cupu, ale stejně jako o devět let dříve s Floridou neuspěl. Slavné okamžiky, které budou připomínat kariéru Radka Dvořáka Další rok byl v St. Louis, pak opět na Floridě, 13 zápasů odehrál za Atlantu, sezonu 2011/12 strávil v Dallasu, v dalším roce nastoupil k devíti duelům za Anaheim a nakonec bojoval v Carolině. Tím se bohatá zámořská kariéra trojnásobného mistra světa uzavřela. Foto: Profimedia.cz