Cestovatelé. 3 kouči, kteří vedli v nejvyšší české soutěži aspoň 5 klubů a objevili se v aktuální ligové sezoně

Jindřich Trpišovský, který dovedl Slavii v minulých letech třikrát na český fotbalový trůn, trénuje teprve druhý ligový tým. Bývalý reprezentační kouč Pavel Vrba vedl čtyři mančafty. Ani jeden z nich ale mezi rekordmany soutěže v tomto ohledu nepatří. V aktuální sezoně se ve Fortuna lize objevili tři trenéři, kteří vedli pět či více mužstev. Kdo do této společnosti patří, zjistíte v následujících kapitolách.

Coby hráč strávil nejpodstatnější část kariéry v Drnovicích a v Jablonci, kde se v roce 2007 rozloučil s profesionální kariérou. V roce 2012 už byl ale v první lize zpátky, tentokrát jako trenér Bohemians, kteří sestoupili o soutěž níž. Klokany však o rok později přivedl zpět mezi elitu, v březnu 2014 byl ale po sérii špatných výsledků odvolán. Následně se přesunul do Karviné, kterou přivedl z druhé ligy do první. V sezoně 2017/18 ovšem po sérii nezdarů musel z klubu odejít. Prakticky stejný scénář s vyhazovem zažil i v Mladé Boleslavi, po návratu do Karviné, v Českých Budějovicích a nedávno též v Hradci Králové.

Pět klubů už vystřídal v nejvyšší české soutěži Jozef Weber. Tím (zatím) posledním byl Hradec Králové, kde však moc dlouho nevydržel. Od září je totiž bez zaměstnání poté, co dostal padáka kvůli neuspokojivým výsledkům votroků.

Pokračování 3 / 4

Pavel Hapal – 5 klubů (SFC Opava, FC Zlín, Baník Ostrava, Mladá Boleslav, Sparta Praha)

Pavel Hapal opustil v roce 1992 Olomouc a zamířil do Leverkusenu. O tři roky později se stěhoval do Španělska a stal se posilou Tenerife, které mimo jiné přivedlo i trenéra Juppa Heynckese. Byl jedním z klíčových hráčů týmu a vybojoval s ním páté místo v La Lize, které znamenalo účast v Poháru UEFA. On sám se ale v závěru ročníku vážně zranil a přišel o účast na Euru v Anglii. Pak jeho hráčská kariéra nabrala sestupnou křivku a de facto se nasměrovala k trenérské dráze.

V roli kouče se objevil v nejvyšší soutěži nejdříve v Opavě nedlouho poté, co pověsil kopačky na skobu. Následovalo nepříliš povedené angažmá ve Zlíně a návrat do Opavy, odkud se přesunul do Baníku. Ani v Ostravě se ale moc dlouho neohřál a zkoušel štěstí na Slovensku v Nitře. Mezi oběma zeměmi pak pendloval – v Čechách vedl Mladou Boleslav a Spartu, za řekou Moravou se ujal Žiliny, Senice a nakonec i tamní reprezentace. Když se vrátil, upsal se znovu Baníku, který nyní vede druhým rokem, což je jeho nejdelší štace v kariéře v české lize.

Foto: Profimedia.cz