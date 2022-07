Cestovatel Mrázek. 5 organizací, kterými už český brankář prošel v NHL

Mrázek zamířil do Philadelphie, ve které působil i Michal Neuvirth. Flyers došli do play-off, ovšem zatímco v základní části Mrázek zasáhl do 17 duelů, v bojích o Stanely Cup přidal jediný start. Tím se jeho mise ve Philadelphii uzavřela.

Z Philadelphie Mrázek odešel v roce 2018 do Caroliny, se kterou podepsal roční kontrakt na 1,5 milionů dolarů. V základná části odchytal 40 zápasů, dalších jedenáct startů přidal v play-off, předváděl velmi dobré výkony a následně s Hurricanes prodloužil smlouvu o další dva roky. V bojích o Stalney Cup si zachytal i v dalších dvou ročnících, během toho posledního ale zasáhl celkově jen do 14 duelů a v Carolině skončil.

Poté, co si udělal dobré jméno v Carolině, podepsal tříletý kontrakt s Torontem. Do kanadské organizace se těšil a věřil, že s klubem zabojuje o Stanley Cup. Petr Mrázek se chtěl stát jedničkou, během celého roku ho ale trápily zdravotní problémy a taky výkyvy formy. Za Maple Leafs proto odchytal jen dvacet zápasů a pak se jej Toronto zbavilo.

Chicago Blackhawks

Toronta se chtělo Mrázka zbavit už v průběhu ročníku, nakonec se to ale organizaci „povedlo“ až teď. Třicetiletý český gólman odešel do Chicaga, které obětovalo volbu v prvním kole letošního draftu a získalo volbu ve druhém kole draftu 2023. Jak Mrázek poté uvedl, z toho, že jde do Chicaga, je nadšený. V novém klubu by mohl být jedničkou.

