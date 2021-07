Čeští rekordmani. 7 tuzemských fotbalistů, kteří odehráli nejvíc zápasů v Lize mistrů

4. Tomáš Hübschman (Sparta Praha, Šachtar Doněck) – 62 zápasů

Tomáš Hübschman sice kariéru ještě neukončil, nezdá se být ale pravděpodobné, že by si ještě zahrál v Lize mistrů. Pokud by zůstal na Ukrajině, k 62 duelům by nejspíš přidal další, on se ale po deseti letech odhodlal k návratu domů a s Jabloncem se už zřejmě do slavné soutěže neprobojuje. Vítěz Poháru UEFA toho ale během kariéry zažil už hodně a bude mít na co vzpomínat.

Foto: Profimedia.cz