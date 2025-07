Čeští rekordmani. 7 tuzemských fotbalistů, kteří odehráli nejvíc zápasů v historii Ligy mistrů

Za Spartu nastřílel Jarošík v Lize mistrů pět gólů, další dva si připsal do statistik během angažmá v Celtiku Glasgow. Kromě nich má na kontě i dvě brankové asistence. Sjný počet duelů (43) v Champions League jako on má na kontě například Joao Félix nebo Steve MacManaman.

Sparta si před každou sezonou dává jako jeden z cílů postup do Ligy mistrů. Tento sen se jí však v posledních letech častokrát rozplynul. V minulosti však Letenští hrávali mezi evropskou elitou pravidelně. Symbolem této éry je Jiří Novotný. Někdejší stoper nastoupil v Champions League k 54 duelům. Všechny je odehrál v dresu pražského klubu.

4. Tomáš Hübschman (Sparta Praha, Šachtar Doněck) – 62 zápasů

Tomáš Hübschman má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru, během níž si mnohokrát zahrál i v Lize mistrů. Pokud by zůstal na Ukrajině, k 62 duelům by nejspíš přidal další, on se ale po deseti letech v Šachtaru odhodlal v roce 2014 k návratu domů a udělal za kariérou v Champions League tečku. Vítěz Poháru UEFA ze sezony 2008/09 je na tom v počtu odehraných střetnutí stejně jako Fabio Cannavaro či Jaap Stam.

