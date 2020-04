Čeští fotbalisté jsou zase v kurzu. 4 hvězdy, za které se v létě mohou platit miliony

O české reprezentanty je v evropských klubech zase zájem. Čtyři z nich by se už brzy mohli dočkat velkého přestupu a ve hře je opravdu spousta peněz. Více podrobností se dočtete v následujících kapitolách.

Adam Hložek Okolo sedmnáctiletého sparťanského klenotu je pořádně živo. Už dříve se spekulovalo o zájemcích z Itálie či německém Dortmundu. Aktuálně se nejvíc píše o odchodu do Lipska, kde by Adam Hložek mohl nahradit Tima Wernera. Dá se čekat, že letenský klub Hložka nebude chtít pustit, ovšem pokud by za něj dostal okolo dvaceti milionů eur, mohl by na nabídku slyšet. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Ondřej Kolář Přestože nyní fotbalový svět stojí, na přestupovém trhu bude zájem taky o několik opor Slavie. Tou nejžádanější zřejmě bude Ondřej Kolář, jehož už dříve vábilo Nice, které nabízelo 400 milionů korun. Tehdejší nabídku Slavia smetla ze stolu a s pětadvacetiletým reprezentantem podepsala smlouvu do roku 2024. Jeho případný odchod tak vyjde hodně draho. Foto: Profimedia.cz

Patrik Schick Čtyřiadvacetiletý reprezentační kanonýr v září opustil římské AS a odešel na hostování do Lipska. Za to dosud odehrál 19 zápasů, dal sedm branek a bundesligový velkoklub udělá vše pro to, aby českého útočníka udržel. Řím za něj prý požaduje 29 milionů eur (782 milionů korun), Lipsko by se ale rádo dostalo pod hranici dvaceti milionů. Foto: Profimedia.cz