Cesta na vrchol. 4 zámořské kluby, kterými prošel brankář Patera, než se dostal do NHL

Čtyřiadvacetiletý Patera, který prošel mládežnickými reprezentačními výběry, se narodil v Praze. Chytal za Slavii a České Budějovice, v jejichž bráně nakoukl v sezoně 2020/21 do extraligy. Ještě předtím, než se v barvách Vegas Golden Knights dostal do NHL, prošel i čtyřmi dalšími zámořskými kluby. Najdete je v následujících kapitolách.

Patera odešel do zámoří v roce 2017 z Českých Budějovic. Tehdy zamířil do týmu Cedar Rapids RoughRiders z USHL, za který odchytal 34 zápasů. Během první sezony za mořem si nevedl vůbec zle a úspěšností zákroků se dostal nad 90 procent.

Po roce v USHL Patera zamířil do kanadské juniorské WHL. Český gólman oblékl dres týmu Brandon Wheat Kings, v jehož barvách si připsal 48 startů. Úspěšností zákroků se znovu dostal přes 90 procent. Ve stejném celku pokračoval i v dalším roce, kdy svá čísla ještě vylepšil.

Dalším stupínkem, kam se Patera posunul, byla East Coast Hockey League. Na soupisce celku Fort Wayne Komets se objevil už v ročníku 2018/19, zachytal si za něj ale až v sezoně 2021/22. Tehdy zasáhl do 15 duelů, ve kterých vychytal jedno čisté konto.

Henderson Silver Knights (AHL)

Do AHL Patera poprvé nakoukl v sezoně 2020/21, kdy odchytal sedm zápasů za Henderson Silver Knights. Loni přidal na farmě 22 startů a naskočil taky do dvou zápasů play-off. Letos chytal v AHL pravidelně a zatím zasáhl do 27 duelů, ve kterých si drží téměř 92% úspěšnost zákroků.

Foto: Profimedia.cz