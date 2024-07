Cesta excelentního snajpra. Kterými kluby prošel během kariéry ostrostřelec Milan Gulaš?

České Budějovice

Milan Gulaš se narodil v Českých Budějovicích, kde také debutoval v extralize. To se psala sezona 2003/04 a mladý útočník si tehdy připsal premiérový start. Pravidelně pak v prvním týmu začal nastupovat od ročníku 2006/07, kdy zasáhl do 49 zápasů a dal i premiérový gól. S Českými Budějovicemi se loučil v roce 2012, tehdy dal v sezoně 17 branek a přidal 25 asistencí. Bylo však otázkou času, kdy se do mateřského oddílu vrátí. Došlo k tomu před ročníkem 2021/22. Zkušený borec se stal okamžitě kapitánem týmu a v premiérové sezoně po návratu zaznamenal ve 45 zápasech 42 bodů za 18 branek a 24 asistencí, a byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Pokaždé během předchozích tří sezon na jihu Čech se dostal aspoň na hranici 40 bodů v základní části soutěže.