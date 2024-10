Český tým vs. Manchester City. Připomeňte si 8 hvězd, které hrály před 11 lety za Citizens proti Plzni

Manchester City se objevil poprvé na evropské scéně v sezoně 1968/69, kdy tým nastoupil do dvou utkání v Poháru mistrů evropských zemí a byl v prvním kole vyřazen tureckým Fenerbahce Istanbul. Od té doby sehráli Citizens v kontinentálních klubových soutěžích přes dvě stovky zápasů, ale jen jedinkrát narazili na českého protivníka. Bylo to v ročníku 2013/14, kdy byla k Manchesteru nalosována do základní skupiny D v Lize mistrů plzeňská Viktoria.

Manchester City byl v té době už jedním z nejsilnějších ostrovních celků, do kterého pumpovali obrovské peníze saúdští šejkové. V roce 2012 vyhráli Citizens Premier League a o rok později skončili druzí. Svou sílu předvedli českým fanouškům už v prvním střetnutí ve Štruncových sadech, kde porazili západočeský celek 3:0. V odvetě, která se hrála o dva měsíce později na Etihad Stadium, pak přehráli Plzeň výsledkem 4:2.

Jaké fotbalové hvězdy nastoupily před 11 lety v dresu Manchesteru City proti Viktorii? Na tuto otázku odpovídají následující kapitoly.