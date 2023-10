Český talent v řeči peněz. Podívejte se, jak se od roku 2018 pohybovala tržní cena Adama Hložka

V prosinci roku 2019 se cena Adama Hložka dostala na 7,5 milionu eur, což z něj dělalo suverénně nejdražšího hráče Fortuna ligy. A to měl stále teprve sedmnáct let.

Adam Hložek se na podzim roku 2020 poprvé objevil v seniorské reprezentaci a vyšel mu také vstup do ligové sezony 2020/21. V říjnu ho sice vyřadilo ze hry na půl roku zranění, to však nezabránilo tomu, aby jeho tržní cena poskočila opět o pořádný kus nahoru. V prosinci 2020 činila podle portálu TransferMarkt už 12 milionů eur.

Pokračování 10 / 11

Červen 2022 - 20 milionů eur

I když to vypadalo, že by Adam Hložek mohl po evropském šampionátu odejít z Letné, ve Spartě ještě jednu sezonu zůstal. A protože to byl z jeho pohledu povedený ročník, jeho cena opět poskočila nahoru. Po 33 zápasech měl na kontě devět branek a 13 asistencí a o jeho podpis se ucházela řada bohatých klubů. On se nakonec rozhodl pro německý Leverkusen, kam zamířil za 13 milionů eur, byť jeho odhadovaná tržní hodota byla o poznání vyšší. Bayeru se upsal do roku 2027. V premiérovém bundesligovém ročníku nastoupil do 29 zápasů a na konto si připsal pět gólů a čtyři nahrávky.

Foto: Profimedia.cz