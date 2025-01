Český reprezentant je v kurzu. Podívejte se, kde by mohl pokračovat Václav Černý

Část 1 / 5



Sedmadvacetiletý rodák z Příbrami je na hostování v Rangers. Ve Skotsku nabral dobrou formu, v domácí soutěži dal už devět branek a další tři góly přidal v Evropské lize. Na kontě má celkem i sedm nahrávek. Černý nastupuje taky v reprezentaci, dává o sobě vědět. Není divu, že je o něj zájem. Sezonu by měl dokončit ve Skotsku, ale co bude dál? Podívejte se, jaké jsou možnosti.

Pokračování 2 / 5 Návrat do Wolfsburgu Černý je stále hráčem německého Wolsfburgu, který jej koupil v roce 2023 z Twente. Ovšem zatímco v Nizozemsku byl hodně vidět, v bundesligovém celku se neprosadil. Je otázkou, jaké s ním v klubu mají plány, a zda by mu dali ještě jednu šanci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Pokračování v Rangers Český reprezentant je ve Skotsku spokojený, nadmíru jsou s jeho službami spokojeni i v Rangers. Vedení klubu by se rozhodně nebránilo pokračování spolupráce, má to ale jeden zásadní háček. Peníze. Wolfsburg za hráče může chtít okolo sedmi milionů eur. A to by pro Rangers mohlo být hodně. Skotskému velkoklubu se navíc v aktuálním ročníku příliš nedaří, a tak není vůbec jistá, zda u týmu bude pokračovat manažer Philippe Clement, jenž Černému dává hodně prostoru na hřišti. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 West Ham Toto by bylo hodně zajímavé. Do médií se dostávají zprávy o zájmu z anglické Premier League! Černý se prý zalíbil West Hamu, ve kterém by se mohl potkat s krajany Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. Londýnskému klubu se v aktuální sezoně moc nedaří, v tabulce je až 14., proto se dají čekat změny. Dokázal by se Černý prosadit? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Španělsko Další možností by mohl být odchod do Španělska. La Liga by českému fotbalistovi mohla sedět, Černý si rozumí s míčem, šanci by rozhodně měl. V létě se hovořilo o zájmu Espanyolu a Las Palmas, naposledy se zase psalo o Villarrealu. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia