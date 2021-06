Český problém před osmifinále EURA. 3 hráči, kteří mohou nahradit vykartovaného Bořila

Souček a spol. měli postup do osmifinále EURA jistý už před bitvou s Anglií. Ve skupině stále mohli skončit první, nakonec ale obsadili až třetí příčku a čekají na svého osmifinálového soupeře. Jedno je ale jisté - Jan Bořil dostal druhou žlutou kartu na turnaji a do příštího zápasu nezasáhne. Trenér Šilhavý má však několik variant, jak Bořila nahradit. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Nasazení Pavla Kadeřábka by dávalo smysl. Pokud by na pravém kraji obrany nevládl Vladimír Coufal, tak by devětadvacetiletý Kadeřábek měl místo v sestavě. Takto ale bek Hoffenheimu vysedává mezi náhradníky a čeká na šanci, jako je tato. Na letošním EURU ještě nehrál, zkušenosti ale sbíral už před pěti lety na šampionátu ve Francii. Jeho výhodou je, že může naskočit na obou krajích defenzivní linie.

David Zima

Nabízí se ještě jedna varianta. Do akce by mohl naskočit David Zima, to by pak ale Češi museli hrát na tři stopery společně s Ondřejem Čelůstkou a Tomášem Kalasem. Tuto variantu ale reprezentace nemá příliš vyzkoušenou a nezdá se proto příliš pravděpodobné, že by k ní mělo dojít.

Foto: Profimedia.cz