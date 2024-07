České stálice v NHL. 3 špičkoví útočníci, kteří v zámoří zatím nikdy nezměnili dres

Faksa byl řadu let hráčem Dallasu. Týmové statistiky neplnil kanadskými body, na ledě měl úplně jinou úlohu, kterou zvládal dokonale. Pro Stars byl ohromně platný, přesto v létě poprvé v NHL změnil dres a odešel do St. Louis. O několik měsíců dříve se premiérového zámořského trejdu dočkal i Tomáš Hertl, jenž zamířil ze San Jose do Las Vegas.

V NHL však působí i tři čeští útočníci – stálice – kteří jsou (zatím) stále věrni jediné organizaci. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.