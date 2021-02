České naděje. 4 mladíci ze Švédských her, kteří jednou mohou patřit k oporám reprezentace

Trenér Filip Pešán v letošní sezoně vyzkoušel už řadu mladíků. Několik jich vzal i na Švédské hry a zejména čtyři z nich si nahlas řekli také o další šanci. O kom je řeč? Kdo by se už brzy mohl zařadit k oporám národního týmu? Podívejte se.

Matěj Blümel

Matěj Blümel se snažil dva roky prosadit v zámoří, loni se ale vrátil do Pardubic a letos už patří k nejlepším hráčům Dynama. Dvacetiletý útočník má na kontě už 14 branek, k tomu přidal 12 asistencí a taky se dostal do reprezentace - svůj premiérový start na Channel One Cupu ozdobil gólem, další pak přidal ve Švédsku a svými výkony si nahlas říká o místenku na světový šampionát.

Foto: Profimedia.cz