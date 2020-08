České kluby loví v cizině. 3 zahraniční kanonýři, kteří mohou přijít do Fortuna ligy

České kluby jsou na přestupovém trhu aktivní, ve Fortuna lize bychom se přesto mohli dočkat několika dalších zajímavých hráčů. Jména tří zahraničních kanonýrů, kteří by se mohli objevit v elitní české soutěži, najdete v následujících kapitolách.

Slavia má na soupisce Petara Musu, Stanislava Tecla, Jana Kuchtu a Micka van Burena. Ovšem sešívaní se údajně dívají ještě po kanonýrovi ze zahraničí. Tím by se mohl stát teprve devatenáctiletý Emmanuel Arokodare, který patří lotyšskému klubu Valmiera. Aktuálně má na kontě už sedm zásahů a láká pozornost klubů ze západu. Kromě Slavie o nigerijského střelce stojí také Anderlecht, ale i týmy z Německa a Francie.

Plzeň v zimě přišla o Michaela Krmenčíka a ve Viktorce už nejspíš nebude pokračovat ani Jean-David Beauguel. Kouč Adrián Guľa má sice k dispozici Tomáše Chorého, moc dobře ale ví, že se musí dívat i jinam. Proto se spekuluje, že by kádr Viktorky mohl posílit dvaadvacetiletý chorvatský útočník Dario Vizinger, jenž patří slovinskému Celje, za které v poslední sezoně nastřílel 23 gólů a přidal 12 nahrávek. Jeho cena je ale vysoká – údajně až 54 milionů korun.

Dominik Radič (Chorvatsko)

V Olomouci na jaře působil Lukáš Juliš, který se dostal do parádní formy. V Sigmě měli zájem, aby u nich zůstal, Sparta si ho ale stáhla zpátky z hostování a kouč Radoslav Látal za něj musí hledat náhradu. Tou by se mohl stát chorvatský útočník Dominik Radič, který je příchodu do Sigmy už opravdu velmi blízko. Produkt akademie Dinama Záhřeb poslední tři roky působil ve slovinském Velenje, za které nastřílel 21 branek. Prosadí se i ve Fortuna lize?

Foto: Profimedia.cz