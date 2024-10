České Budějovice jsou na dně. 5 opor Motoru, které se ještě nerozjely

Jáchym Kondelík

Loňskou sezonu měl parádní. A to až tak moc, že se dostal do reprezentačního týmu na mistrovství světa, ze kterého má zlatou medaili. Spekulovalo se o jeho odchodu do NHL, vytáhlý forvard ale zůstal na jihu Čech a v příští sezoně by měl hrát za Pardubice. V Motoru čekali, že to od něj bude zase pořádní jízda, realita je ale úplně jiná. Čtyřiadvacetiletý forvard má na kontě jeden gól a dvě nahrávky.