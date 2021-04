Česká stopa v Arsenalu. 5 českých fotbalistů, kteří prošli slavným klubem z Londýna

Arsenal sice v posledních letech nedosahuje takových úspěchů jako Chelsea, Liverpool nebo Manchester City, stále se ale jedná o jeden z nejslavnějších klubů na světě, kterým prošla už řada výjimečných fotbalistů. Prostředí Arsenalu na vlastní kůži poznalo i pět českých fotbalistů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: LEBEDA PAVEL / CNC / Profimedia

Tomáš Rosický Bývalý reprezentační kapitán a současný sportovní ředitel Sparty zamířil do Arsenalu v roce 2006 z Dortmundu. Během jeho anglického angažmá jej trápily časté zdravotní problémy, přesto v Arsenalu vydržel dlouhých deset let a do své sbírky úspěchů přidal dva vítězné anglické poháry a dva Superpoháry. V létě roku 2016 Arsenal opustil a vrátil se na Letnou. Foto: Profimedia.cz

Petr Čech V roce 2015 Rosický v Arsenalu dostal českého parťáka. Dres Kanonýrů oblékl Petr Čech, který přitom dlouhých jedenáct let hájil barvy konkurenční Chelsea. O jeho příchodu do Arsenalu se spekulovalo už dříve, nakonec k němu došlo ale až poté, co Čecha připravil o místo v bráně Chelsea Thibaut Courtois. Čech Arsenal dovedl k triumfu v FA Cupu i Community Shield a v týmu Kanonýrů vydržel čtyři roky. V létě roku 2019 však svou kariéru ukončil a v nové roli se vrátil do Chelsea. Foto: Profimedia.cz

Michal Papadopulos Svou stopu v Arsenalu zanechal taky Michal Papadopulos. Bývalý reprezentační útočník, který v současné době působí v Karviné, odešel do Londýna v roce 2003 z Baníku. Původně mělo jít o přestup za sto milionů korun, vinou hráčových zdravotních problémů se ale nakonec jednalo jen o hostování. Papadopulos sice s týmem, který prošel celou sezonou Premier League bez jediné porážky, trénoval a dostal se i na lavičku náhradníků, do akce ale zasáhl jen jednou - na sedm minut pohárového utkání proti Wolverhamptonu, ve kterém dal svůj první gól v dresu Arsenalu Francesc Fábregas. Po sezoně se pak vrátil do Ostravy a poté zamířil do Leverkusenu. Foto: Profimedia.cz

Martin Graiciar V Arsenalu se mihl taky Martin Graiciar. Jednadvacetiletý útočník Fiorentiny, který v minulé sezoně hostoval ve Spartě, v Londýně absolvoval několikatýdenní stáž ještě v době, kdy mu bylo pouhých čtrnáct let. V dorosteneckém utkání proti Norwichi se uvedl hattrickem a v Arsenalu o něj měli zájem, Graiciar byl však tehdy ještě mladý a jeho přesun uskutečnit nešlo. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia