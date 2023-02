Česká stopa v Arsenalu. 3 tuzemští fotbalisté, kteří prošli slavným londýnským klubem

Arsenal patří mezi nejslavnější fotbalové kluby na světě. Prošla jím už řada výjimečných borců. Prostředí Emirates Stadium na vlastní kůži poznali také tři čeští hráči. Najdete je v následujících kapitolách.

Tomáš Rosický Bývalý reprezentační kapitán a současný sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický zamířil do Arsenalu v roce 2006 z Dortmundu. Během anglického angažmá ho trápily časté zdravotní problémy, přesto v londýnském klubu vydržel dlouhých deset let a do sbírky úspěchů přidal vítězství v FA Cupu, FA Community Shield a v Superpoháru. V létě roku 2016 Arsenal opustil a vrátil se na Letnou. Foto: Profimedia.cz

V roce 2015 přivítal Tomáš Rosický v Arsenalu českého parťáka. Dres Kanonýrů oblékl Petr Čech, který předtím dlouhých jedenáct let hájil barvy konkurenční Chelsea. O jeho příchodu do Arsenalu se spekulovalo už dříve, nakonec k němu došlo ale až poté, co Čecha připravil o místo v jedničky v brance Blues Belgičan Thibaut Courtois. Český gólman Arsenal dovedl k triumfu v FA Cupu, dvakrát s ním vyhrál FA Community Shield a v týmu Kanonýrů vydržel čtyři sezony. V létě roku 2019 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz